Comptabilité régionale: Le HCP partage son expérience avec une délégation sénégalaise et ivoirienne

Le Haut-Commissariat au plan (HCP) a reçu, du 06 au 10 février 2023, en visite d’étude, une délégation composée de responsables relevant de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal et de l'Institut national de la statistique (INS) de la Côte d’Ivoire sur le thème des comptes régionaux.



Ce partage d’expérience et de bonnes pratiques statistiques avec les pays partenaires, s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture du HCP sur son environnement africain, indique un communiqué du HCP.



Lors de cette visite d’étude, facilitée par le Centre régional d’assistance technique pour l’Afrique centrale (AFRITAC) du Fonds monétaire initernational (FMI), des sessions de travail ont particulièrement porté sur les pratiques méthodologiques de l’élaboration des comptes régionaux par branche d’activité économique.



La visite a également été l’occasion pour la délégation de prendre connaissance de la dynamique que connaît le système statistique régional à travers l’expérience de Casablanca-Settat, et en particulier le déploiement des bases de données régionales et le processus de reporting en matière d’objectifs de développement durable (ODD).



Les parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des échanges entretenus dans le cadre de cette visite et ambitionnent de les renforcer sur d’autres thématiques relatives aux nouveautés méthodologiques en matière de comptabilité nationale, conclut le communiqué.