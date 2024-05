Communiqué final de la 2ème édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Nous, les jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates réunis à Bogota dans le cadre de la deuxième édition de notre Forum international, déclarons ce qui suit:



* Nous réaffirmons notre engagement à renforcer la solidarité et la coopération entre les parlementaires du monde entier pour surmonter les défis mondiaux et promouvoir des politiques publiques progressistes et équitables.



* Nous exprimons notre solidarité absolue avec le peuple palestinien, qui subit aujourd'hui un génocide sans précédent de la part du gouvernement Netanyahou. Nous appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts pour un cessez-le-feu définitif et à rejeter la violence exercée par l'entité israélienne, à lever le blocus contre le peuple palestinien et à soutenir son droit à la liberté, à la dignité et à la justice.



* Nous appelons tous les Etats à offrir une chance de réconciliation et de paix durable dans la région en reconnaissant l'Etat de Palestine.



* Nous réaffirmons notre engagement envers la justice sociale, l'égalité des sexes et la durabilité environnementale. Nous croyons en une économie au service de la vie et non du profit à tout prix, et nous nous engageons à œuvrer pour des politiques publiques qui protègent les groupes les plus vulnérables et garantissent un avenir durable pour les générations futures.



* Nous déplorons le faible niveau d'intégration entre les économies du Sud aux niveaux régional et mondial, et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour une plus grande convergence et échange entre les pays du Sud.



* Nous œuvrons à renforcer les liens entre les pays africains et les pays d'Amérique latine et appelons à faire de l'espace atlantique un espace d'ouverture, de développement et de coopération entre ces deux régions.



* Nous soulignons l'importance de respecter la souveraineté des Etats et leur intégrité territoriale, tout en renforçant la coopération internationale et le dialogue pour résoudre les conflits et promouvoir une paix durable.



* Nous réaffirmons notre engagement envers les questions de migration, en insistant sur la nécessité de protéger les droits des migrants et d'aborder les questions migratoires sous un angle humain et non sécuritaire.



* Nous rappelons que les effets des émissions de dioxyde de carbone et de la pollution au cours des deux derniers siècles sont principalement dus aux pays développés. Nous considérons qu'abandonner les pays du Sud qui souffrent pleinement des conséquences de ces changements climatiques est immoral.



* Nous appelons à la création d'un fonds international pour financer la transition énergétique nécessaire afin de réduire les impacts du changement climatique et de résoudre les problèmes liés à la sécheresse et aux changements climatiques dans les pays du Sud.



* Nous appelons tous les parlementaires et militants progressistes du monde à continuer de s'unir et de se mobiliser pour défendre et promouvoir des politiques publiques justes, durables et inclusives. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur et plus juste.



Nous quittons Bogota avec une détermination renouvelée et une vision claire de l'avenir.

Notre engagement pour la justice sociale, la démocratie et la durabilité est plus fort que jamais.

Nous annonçons que la troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes se tiendra au Maroc en 2025, afin de continuer à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur.



Signé par les participants à la deuxième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes.



Bogota, 17 mai 2024