Christine Lagarde. Le Maroc, un bon exemple en matière d'infrastructures

Le Maroc est un bon exemple en matière de développement des infrastructures, a indiqué, mardi à Marrakech, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.



"Le Royaume a investi presque plus de 30% de son produit intérieur brut (PIB) au cours des deux dernières décennies uniquement dans les infrastructures", a relevé Mme Lagarde lors d'une conférence-débat organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI qui se tiennent jusqu'au 15 octobre.



Si les pays investissent massivement dans les infrastructures au fil du temps, cela change leur situation économique et leur production, selon la responsable qui a cité, à cette occasion, le Maroc comme exemple en la matière.



Les travaux des Assemblées annuelles de la BM et du FMI connaissent la participation de l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.



Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l'occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines.