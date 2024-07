Casablanca : La 6ème édition de la Journée du froid met l'accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique

L'Association marocaine des professionnels du froid (AMPF) a organisé, jeudi à Casablanca, la 6ème édition de la Journée du froid sous le thème "Le froid : clé du développement social et économique".



Initié en partenariat avec l'Institut marocain de normalisation (IMANOR), cet événement annuel vise à sensibiliser à l'importance du froid et de la climatisation et à leur rôle crucial dans la santé, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique.



S'exprimant à cette occasion, Saïd El Harch, président de l’AMPF, a relevé l'importance cruciale de la régulation thermique dans notre vie quotidienne et dans le développement de la société, soulignant le rôle de l’association dans la sensibilisation aux enjeux de la régulation thermique, en promouvant les innovations technologiques et les meilleures pratiques en la matière, de manière à renforcer la durabilité environnementale et promouvoir le bien-être des citoyens, rapporte la MAP.



"Notre association est résolue à accompagner le Maroc dans cette transition. Nous travaillons main dans la main avec les autorités, les entreprises et les institutions académiques pour promouvoir des solutions durables et efficaces", a-t-il poursuivi, ajoutant que les efforts de l’association se concentrent sur la formation et l'éducation des professionnels, la sensibilisation du grand public et l'encouragement de la recherche et du développement dans le domaine du froid et de la climatisation.



M. El Harch a indiqué que cette édition a pour but d’explorer et de discuter des nombreux aspects de la régulation thermique, de son impact sur notre quotidien à son rôle essentiel dans la conservation des aliments et des médicaments, en passant par la création d'environnements de vie et de travail confortables et sains.



Dans une déclaration à la presse, Moujid Abdelhafid, secrétaire général de l’AMPF, a expliqué que la température augmente d’un degré tous les 4 ans, d’où le fait de devoir changer les gaz nocifs par des gaz alternatifs afin de protéger l’environnement, précisant que tous les gaz au carbone sont en train d’être supprimés progressivement des installations industrielles.



Pour sa part, le coordinateur de projet et protocole et consultant international, département de l'environnement à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, Andrés Celave, a souligné l’importance de travailler avec le secteur de la réfrigération et de la climatisation (RAC), puisqu’il s’agit d’un secteur qui consomme près de 90% d’hydrofluorocarbure (HFC), qui est l’une des substances ciblées par l’amendement de Kigali et le protocole de Montréal.



Selon M. Celave, si l’on parvient à éliminer ou réduire la consommation des HFC, cela permettra de limiter l’augmentation de la température, affirmant dans ce sens que l’application de bonnes pratiques dans ce secteur et du développement technologique pour remplacer les HFC, est cruciale pour lutter contre le changement climatique.



La Journée mondiale du froid, célébrée chaque année le 26 juin, a été instituée pour sensibiliser à l'importance du froid et de la climatisation dans notre vie quotidienne. C'est dans ce sillage qu'intervient cet événement qui prévoit des panels sur la situation actuelle du secteur RAC, les opportunités d’investissement dans le secteur du froid et climatisation, l’efficacité énergétique dans l’industrie du froid, entre autres.