Casablanca : L’ASLEM rencontre les chefs d’entreprise de la diaspora africaine

L'Association des lauréats étrangers du Maroc (ASLEM) présidera ce mardi 23 janvier une réunion stratégique à laquelle participeront des chefs d'entreprise et des figures influentes de la diaspora africaine.



La rencontre, placée sous le thème «Synergie ASLEM-chefs d’entreprise: catalyser l'économie de Casablanca, la diaspora et l'Afrique pour un avenir prospère », se tiendra à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat à 16h00. Elle est organisée en partenariat avec l’Association Bank de solidarité.



Cette initiative est conçue pour consolider les liens économiques et exploiter le formidable potentiel de l'Afrique, en reconnaissant la contribution significative de la diaspora africaine à cette dynamique.

Elle se déroulera en trois temps, avec tout d’abord un éclairage sur l’association présidée par Doucouré Makan qui présentera de manière approfondie les missions, réalisations et ambitions de l'ASLEM. Il soulignera à cette occasion le rôle essentiel de l’association dans l'intégration économique entre Casablanca, la diaspora et l'Afrique.



Puis s’ensuivra une session d'échange et de réflexion, un moment dédié à la discussion ouverte pour explorer les opportunités et défis liés à la jeunesse africaine et au rôle de la diaspora.

Ensuite, la signature de partenariats: une opportunité de formaliser des engagements envers un développement économique collaboratif et visionnaire.



A souligner que l'ASLEM, en organisant cette rencontre, vise à établir un jalon crucial pour l'avenir économique de Casablanca, de la diaspora et de l'Afrique. Et que les objectifs stratégiques de cette rencontre s’articulent en plusieurs points dont la mobilisation et l’adhésion, pour encourager une collaboration active avec l'association en vue d’établir un réseau d'influence et de soutien mutuel entre les chefs d'entreprise de Casablanca, la diaspora et le continent africain, et le focus sur le Forum économique des lauréats à travers une présentation de cette plateforme cruciale pour l'échange d'idées, l'innovation et le développement de stratégies économiques inclusives.