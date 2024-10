Casablanca: Coup d'envoi de "MENA YES! 2024", sommet régional sur les solutions d'emploi des jeunes

Les travaux du sommet régional "MENA YES! 2024", sur les solutions d’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont démarré, lundi à Casablanca, en présence de plus de 200 participants.



Organisé par Education For Employment (EFE), ce conclave de deux jours, vise à renforcer l'inclusion des jeunes dans le marché du travail et à aligner leurs compétences avec les besoins des entreprises, favorisant ainsi une réduction des écarts dans divers secteurs économiques.



S’exprimant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri a souligné l'importance de cet sommet qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres tenues par le gouvernement pour formuler un nouvelle stratégie dans le domaine de l'emploi des jeunes, notant que cette stratégie repose sur une approche participative incluant tous les acteurs y compris les départements ministériels, le secteur privé et les acteurs de la société civile.



L'emploi est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis, dont les changements climatiques et la problématique de l'emploi dans le monde rural, a-t-il poursuivi, notant que le l'Exécutif œuvre à élaborer des stratégies et des programmes en phase avec ces changements, dans le cadre du Projet de loi de finances 2025.



Par ailleurs, le responsable gouvernemental a mis l’accent sur les efforts consentis par le Royaume en termes de création d'emploi, d'amélioration des capacités d'emploi des jeunes et d'adaptation de leurs compétences professionnelles aux besoins du marché de l'emploi, faisant savoir qu’une série de programmes et de projets ont eu des résultats positifs, dont le programme "Awrach" et le dialogue social.



Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que ce colloque international réunit les différents acteurs et parties prenantes des secteurs public et privé, en vue de trouver de nouvelles solutions innovantes favorisant l’inclusion des jeunes dans le marché du travail.



M. Mezzour a également relevé que le gouvernement place l'emploi au centre de ses priorités en déployant des solutions efficaces et durables avec les différentes parties prenantes, dans l’optique de renforcer l’employabilité des jeunes.



Après avoir rappelé les actions réalisées dans le domaine de la promotion de l'emploi des jeunes au Maroc, M. Mezzour a mis l’accent sur les nombreux défis auxquels est confronté le secteur de l'emploi pour atteindre les objectifs escomptés.



Il a, dans ce sens, relevé que ces défis concernent notamment la création de nouveaux postes d'emploi et le maintien des postes d'emploi créés, ainsi que la création de postes d'emploi dans les différentes régions du Royaume.



De son côté, Mme Enas Attari, ministre palestinienne du Travail, a mis la lumière sur les défis politiques et économiques majeurs auxquels est confrontée la jeunesse palestinienne, faisant observer que ce forum permettra de trouver des solutions tangibles et réalistes pour faire face à la question de l'emploi dans la région MENA.



Dans cette lignée, elle a appelé à renforcer la coordination des efforts entre les différents acteurs y compris les départements gouvernementaux, le secteur privé et la société civile, dans l’optique de créer des opportunités d'emploi adaptées pour les jeunes.



Elle a également souligné la nécessité d'œuvrer au renforcement du dialogue social et de se concentrer sur les secteurs durables, à l’instar de l'économie verte et l'économie numérique, appelant à accorder un intérêt particulier à la santé mentale dans le secteur de l'emploi.



Le président du Conseil d'Administration d'EFE-Maroc, Amine Berrada Sounni a, quant à lui, indiqué que ce forum vise à formuler des recommandations et des solutions concrètes et innovantes pour faire face aux défis auxquels est confrontée la région MENA en matière d’emploi des jeunes.



A noter que "MENA YES!" a pour ambition de créer un espace de collaboration intersectorielle où chaque participant contribuera à l'élaboration de solutions innovantes pour l'emploi des jeunes dans la région MENA, en intégrant activement les voix des jeunes.



Le programme du sommet propose des sessions interactives, des ateliers et des tables rondes sur des thèmes tels que l'intelligence artificielle, l'économie numérique, les opportunités économiques pour les femmes et les emplois verts et circulaires, ainsi que la santé mentale et le soutien psychosocial.