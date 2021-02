Cartier Saada enregistre une baisse de son CA de 21% entre octobre et décembre

Cartier Saada a réalisé un chiffre d’affaires de 38,5 millions de dirhams (MDH), entre octobre et décembre 2020, en baisse de 21% par rapport à la même période de l’exercice précédent. “Dans un contexte de pandémie mondiale, cette contre-performance est essentiellement due à un recul des ventes export à partir de mai 2020”, explique Cartier Saada dans un communiqué financier, notant que les mesures liées au confinement ou reconfinement dans la majorité des pays d’exportations, et notamment la fermeture des cafés, hôtels et restaurants ont impacté négativement la consommation de ce segment de clientèle.



S’agissant du chiffre d’affaires cumulé (du 1er avril à fin décembre 2020), il s’est établi à 108,76 MDH, en baisse de 21% par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires local s’est élevé à 9,74 MDH (+66%), tandis que celui à l’export s’est chiffré à 99,02 MDH (- 25%).