CAF: Une cérémonie d’ouverture spectaculaire mêlant art, identité et sport

La Confédération africaine de football (CAF) a salué la cérémonie d'ouverture spectaculaire de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-Maroc 2025), organisée dimanche avec la participation de stars mondiales de la musique, dans un moment mêlant art, identité et sport, marquant ainsi le début de l'événement footballistique le plus important du continent africain.



Dans un article publié sur son site électronique, la CAF a indiqué que quelques instants avant que le Maroc, pays hôte, n'affronte les Comores lors du match d'ouverture du tournoi au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, l’art a occupé le devant de la scène lors de la cérémonie d'ouverture, à travers un spectacle phare intitulé "Le Show" animé par les artistes French Montana, Davido et RedOne.



Elle a ajouté que ce spectacle a été l'un des moments d'ouverture les plus marquants de l'histoire de la CAN, combinant musique, lumière, mouvement et symbolisme dans une mise en scène soigneusement chorégraphiée, destinée à un public mondial bien au-delà du continent.



La participation de French Montana, né au Maroc et élevé aux Etats-Unis, a apporté à la soirée d'ouverture l'influence mondiale du hip-hop et l'identité de la diaspora, a souligné la même source, affirmant que sa présence comme l’un des artistes d'origine africaine les plus reconnaissables de la scène rap internationale, reflète le rôle du Maroc en tant qu'hôte et pont culturel entre l'Afrique et le reste du monde.



Mettant en avant la participation de l’artiste Davido, l'une des figures musicales les plus influentes de l'Afrique contemporaine, la CAF a noté que la star nigériane de l'afrobeat a contribué à faire connaître la musique africaine sur les plus grandes scènes mondiales, avec un son associé à la fête, à la confiance et à la fierté continentale, des qualités qui reflètent l'esprit de la Coupe d'Afrique des nations.



Et de poursuivre que la présence de l’artiste marocain RedOne, dont le travail a façonné la musique pop mondiale à travers les continents, souligne la portée créative de l'Afrique en coulisses, reliant l'identité africaine au public international à travers le son et la production.



"Le Show" s'est déroulé sous la forme d'un récit visuel dynamique, avec les trois artistes convergeant au centre de la scène au milieu de lumières clignotantes, de tambours et d'écrans numériques, a relevé la CAF, expliquant que le spectacle est conçu pour refléter l'unité, la diversité et le mouvement, thèmes centraux du message de la CAN 2025.



La cérémonie d'ouverture a été autant une déclaration culturelle que sportive, projetant la créativité et la confiance africaines à des millions de téléspectateurs à travers le monde, a soutenu l'instance africaine.



Avec neuf stades utilisés et le Maroc accueillant la phase finale pour la première fois depuis 1988, la CAN 2025 s'annonce comme l'une des éditions les plus ambitieuses de la compétition, combinant football d'élite et narration culturelle à l'échelle continentale, a souligné la CAF avant de conclure que lorsque le premier coup d'envoi a été donné, la plus grande fête du football africain a commencé non seulement avec des buts et de la compétition, mais aussi avec de la musique, une identité et un message destinés à résonner bien au-delà du terrain.