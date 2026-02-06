Record de transferts au mercato hivernal mais moins de dépenses qu'en 2025

Avec plus de 5.900 transferts réalisés sur le marché mondial, le mercato hivernal a établi un nouveau record, mais les sommes dépensées sont en baisse par rapport à l'année dernière, d'après un communiqué publié par la Fifa jeudi.



L'édition 2026 du mercato hivernal montre une hausse de 3% du nombre de transferts par rapport au précédent record établi l'année précédente (5.799 transactions conclues).

Avec au total plus de 1,9 milliard de dollars déboursés, le montant total des indemnités de transfert est lui en nette baisse (-18%) par rapport au record de janvier 2025 (2,35 milliards de dollars).



Les clubs anglais ont été de loin les plus dépensiers, avec 363 millions de dollars d'indemnités versés, en large baisse par rapport à 2025 (623 millions de dollars), mais toujours loin devant les clubs italiens (283 millions de dollars), deuxièmes.



Les clubs brésiliens font leur entrée sur le podium (180 M de dollars), notamment grâce au transfert record de l'international Lucas Paqueta, parti du club anglais de West Ham vers Flamengo, champion en titre du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, pour environ 49M de dollars.



Les clubs français, aux finances plombées par la crise des droits TV, restent à la 5e place des dépenses, derrière leurs homologues allemands, avec 120 millions de dollars déboursés: une baisse de plus de 40% par rapport à l'année précédente (210 millions de dollars).

Les clubs saoudiens, très dépensiers l'année passée (4e, 213 millions de dollars), glissent à la 6e place (101 millions de dollars, en baisse d'environ 52%).



Comme l'année dernière, les clubs français sont en tête pour les recettes, avec un total de 218 millions de dollars reçus (373 millions de dollars en janvier 2025), devant leurs homologues italiens (175 millions de dollars), brésiliens (155 millions de dollars), anglais (150 millions de dollars) et espagnols (139 millions de dollars).



Chez les femmes, un nouveau record de dépenses a été atteint, avec plus de 10M de dollars dépensés en janvier, un bond de 85% par rapport au record de l'an dernier, malgré une baisse de 6% du nombre de transferts (420 en janvier 2026).

Ce sont là aussi les clubs anglais qui dépensent le plus, avec plus de 5M de dollars déboursés.