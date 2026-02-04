Gianni Infantino : Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc est clairement devenu une grande puissance du football mondial

Suspension de Hakimi



Le latéral droit du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, a écopé d'un match de suspension ferme assorti d’un autre avec sursis, suite à son carton rouge lors du match contre le Racing de Strasbourg, dimanche dernier pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

L'international marocain avait été expulsé à la 75e minute lors de la victoire de son club à Strasbourg (2-1), pour un carton rouge direct. Arrivé semelle en avant sur le pied gauche de l'Argentin Joaquín Panichelli, il a d’abord reçu un carton jaune, mais l'arbitre a décidé de l'exclure après l'intervention de la VAR.

La sanction, annoncée mercredi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), le privera notamment du classique face à l'Olympique de Marseille, programmé dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.

Hakimi, qui n’avait plus été expulsé depuis mai 2023, pourra effectuer son retour lors de la rencontre suivante de Ligue 1, sur la pelouse de Rennes, le 13 février.

La commission de discipline de la LFP a, par ailleurs, prononcé d’autres sanctions disciplinaires en Ligue 1, notamment à l’encontre de l'Olympique de Marseille, dont la Tribune Sud du stade Vélodrome sera partiellement fermée pour un match ferme et trois avec sursis, après les incidents survenus lors de la rencontre face au RC Lens le 24 janvier.