Gianni Infantino : Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc est clairement devenu une grande puissance du football mondial

Jeudi 5 Février 2026

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est clairement devenu "une grande puissance du football mondial", a affirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino, assurant qu'il placerait les Lions de l’Atlas "parmi les favoris" de la Coupe du monde 2026.

"Oui, le Maroc peut remporter la prochaine Coupe du monde", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur son compte Instagram.
“Je placerais le Maroc parmi les favoris mondiaux, aux côtés des habituels prétendants”, a ajouté M. Infantino.

Le patron de la faîtière du football mondial a rappelé que “le Maroc vient de gagner la Coupe du monde U-20” et qu’il “s’est qualifié pour les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde” (Qatar 2022).
“C’était quelque chose de très, très spécial pour le Maroc, pour les supporters qui ont pu vivre cela. C’était très émouvant”, a-t-il commenté.

Et aujourd’hui, a-t-il soutenu, "le Maroc a développé non seulement des qualités techniques chez les joueurs sur le terrain, mais aussi la conviction qu’il fait partie des grandes puissances du football mondial, ce qu’il est clairement devenu”.

“La Fédération (NDLR: Royale marocaine de football, FRMF) fait un travail remarquable sous le leadership, bien sûr, de Sa Majesté le Roi du Maroc, qui est un grand passionné de football. Tout le pays aime ce sport et ils ont de réelles chances”, a-t-il conclu.

Divers

Suspension de Hakimi
 
Le latéral droit du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, a écopé d'un match de suspension ferme assorti d’un autre avec sursis, suite à son carton rouge lors du match contre le Racing de Strasbourg, dimanche dernier pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.
L'international marocain avait été expulsé à la 75e minute lors de la victoire de son club à Strasbourg (2-1), pour un carton rouge direct. Arrivé semelle en avant sur le pied gauche de l'Argentin Joaquín Panichelli, il a d’abord reçu un carton jaune, mais l'arbitre a décidé de l'exclure après l'intervention de la VAR.
La sanction, annoncée mercredi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), le privera notamment du classique face à l'Olympique de Marseille, programmé dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.
Hakimi, qui n’avait plus été expulsé depuis mai 2023, pourra effectuer son retour lors de la rencontre suivante de Ligue 1, sur la pelouse de Rennes, le 13 février.
La commission de discipline de la LFP a, par ailleurs, prononcé d’autres sanctions disciplinaires en Ligue 1, notamment à l’encontre de l'Olympique de Marseille, dont la Tribune Sud du stade Vélodrome sera partiellement fermée pour un match ferme et trois avec sursis, après les incidents survenus lors de la rencontre face au RC Lens le 24 janvier.


