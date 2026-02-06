Tour d'Europe des stades

Le Real toujours sur un fil, Arsenal pour s'échapper en tête



Arsenal, qui occupe la tête de la Premier League, espère repousser son dauphin Manchester City à distance ce week-end, tandis que le Real Madrid, privé de Vinicius Junior et Jude Bellingham, est toujours sur un fil dans sa course poursuite derrière Barcelone.



Angleterre: la bascule à Anfield ?



Le leader Arsenal est le premier des prétendants au titre à se lancer dans le week-end, samedi (16h00) à la maison contre Sunderland.

La vigilance sera de mise face aux Black Cats de Régis Le Bris, capables de griffer n'importe qui cette saison.



Mais Arsenal (1er, 53 pts) débarquera à l'Emirates avec une motivation supplémentaire, celle de repousser son dauphin Manchester City (2e, 47 pts) à neuf longueurs, au moins provisoirement, en cas de victoire.



Les Citizens ne jouent en effet que dimanche (17h30) et à Liverpool, chez le champion en titre requinqué par une dernière semaine à dix buts marqués, contre Qarabag (6-0) et Newcastle (4-1).



Aston Villa (3e, 46 pts) n'aura pas non plus un match facile samedi (16h00) à Bournemouth, où le jeune attaquant français Junior Kroupi fait des merveilles en ce début d'année 2026.

Avant le coup d'envoi, les Villans auront jeté un oeil au résultat de Manchester United (4e, 41 pts) contre Tottenham (13h30).

Les Red Devils sont apparus dans leur rétroviseur après les trois victoires inaugurales de l'entraîneur Michael Carrick en Premier League.



Dans le bas de tableau, un duel de relégables vaudra cher entre Burnley (19e, 15 pts) et West Ham (18e, 20 pts), samedi. Les deux équipes les devançant au classement, Leeds et Nottingham (26 pts chacun), devaient s'affronter vendredi.



Espagne: Le Real sur un fil



Toujours sur un fil, le Real Madrid, sauvé in extremis le week-end dernier par un penalty de Kylian Mbappé, se rend dimanche (21h00) à Valence (16e) pour un déplacement à hauts risques dans la course au titre en Liga.



Privé de deux de ses stars, Vinicius Junior, suspendu, et Jude Bellingham, blessé à la cuisse gauche, l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa devra innover pour maintenir le Real (2e, 54 points) au contact du Barça (1er, 55 points).



L'arrivée de l'ancien latéral droit de 43 ans, pour remplacer son ex-coéquipier et ami Xabi Alonso, n'a pour l'instant pas permis au géant espagnol de retrouver ni la cohésion ni la régularité nécessaire pour se racheter auprès de son public et dissiper les doutes.



Sans certitudes collectives à Mestalla, une pelouse toujours compliquée pour les grands d'Espagne, le Real misera à nouveau sur le talent individuel de son buteur providentiel Kylian Mbappé, visiblement lassé de devoir systématiquement jouer les sauveurs.



Le FC Barcelone, qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe du Roi, aura l'opportunité de remettre la pression sur son éternel rival samedi (16h15) au Camp Nou face à Majorque (14e), en espérant un nouveau faux-pas des Merengues.



Italie: L'Inter pour creuser l'écart



L'Inter Milan, qui reste sur quatre victoires consécutives en championnat, peut encore creuser l'écart sur ses nombreux poursuivants avec un déplacement à Sassuolo (11e).

Les Nerazzurri, qui se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de Coupe d'Italie en battant Torino (2-1), comptent cinq points d'avance sur l'AC Milan, qui reçoit en clôture de la 24e journée Côme (6e).



Déjà à neuf points de l'Inter, Naples (3e), le champion en titre, n'a plus le droit à l'erreur. Piteusement éliminés de la Ligue des champions la semaine dernière, les Napolitains affrontent le Genoa (14e).



L'AS Rome, qui a rétrogradé à la 5e place derrière la Juventus après être tombée dans le piège de l'Udinese (1-0), joue Cagliari, 12e après une belle série de trois succès.

En bas de tableau, le promu Pise, avant-dernier, se déplace chez la lanterne rouge Vérone: les deux équipes sont à égalité de points (14), à trois longueurs de la Fiorentina (18e, 17 pts).



Allemagne: Le Bayern pour rebondir



Une semaine après avoir connu son premier revers de la saison à domicile contre Augsbourg, le Bayern Munich a été accroché lors de la dernière journée à Hambourg (2-2).

Alors qu'ils comptaient 11 points d'avance sur leur dauphin il y a deux semaines, les Bavarois n'ont plus qu'un matelas de six points sur Dortmund, qui se déplace à Wolfsburg (14e).



Le leader doit donc se relancer, avec un choc face à Hoffenheim, 15e l'an dernier et qui réalise une très belle saison, occupant actuellement la 3e place, à trois points de Dortmund.



Leipzig (5e), qui a de nouveau perdu des points avec sa défaite contre Mayence la semaine passée, doit lui recoller au trio de tête avec son déplacement à Cologne (10e), alors que Stuttgart (4e) se déplace chez Sankt Pauli, en position de relégable (17e).



Le Bayer Leverkusen, sixième et qui a éliminé Sankt Pauli en quart de finale de Coupe d'Allemagne avec notamment un but de l'attaquant français Martin Terrier, joue lui sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.