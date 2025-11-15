CAF Awards 2025 : La liste finale des nommés dévoilée, forte présence marocaine dans toutes les catégories

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les listes finales des trois meilleurs nommés dans chacune des catégories masculines des CAF Awards 2025, marquées par une forte présence des représentants du football marocain.



Selon un communiqué de la CAF, cette prestigieuse cérémonie se tiendra à Rabat, le 19 novembre à partir de 19h00 (18h00 GMT), afin de célébrer les performances exceptionnelles et les accomplissements qui ont marqué le football africain cette année.



Auteur d’une saison remarquable, l'international marocain Achraf Hakimi (Paris SG), figure au Top 3 pour le titre de "Joueur africain de l'année", aux côtés de l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et du Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray).



La liste des Meilleurs gardiens de but est marquée par la présence des deux portiers marocains Yassine Bounou (Al Hilal) et Mounir Mohamedi (RS Berkane) en plus du Sud-Africain Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).



Dans la catégorie "Joueur Interclubs de l’année", les Marocains Mohamed Chibi (Pyramids FC) et Oussama Lamlioui (Renaissance Berkane), figurent dans la liste des trois meilleurs nommés pour ce prix, aux côtés du Congolais Fiston Mayele.



La catégorie "Entraîneur de l'année", connaît la présence de Mohamed Ouahbi et Walid Regragui qui forment avec le Capverdien Budista le Top 3 des nommés pour ce titre.

Les deux lionceaux de l’Atlas Othmane Maamma (Watford) et Abdellah Ouazane (Ajax), seront en compétition avec le Sud-AfricainTylon Smith (Queens Park Rangers) pour le titre du "Jeune Joueur de l’année".



Dans la catégorie "sélection nationale de l’année", l’équipe nationale A et l’équipe nationale des moins de 20 ans, sont également nommées pour le titre de l'"Equipe nationale masculine de l'année" aux côtés de la sélection cap-verdienne, tandis qu la Renaissance sportive de Berkane sera en compétition avec Pyramids FC et Mamelodi Sundowns pour le prix de club africain de l’année.