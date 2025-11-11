Jeux de la solidarité islamique Riyad-2025 : Le Maroc remporte la médaille d’argent en futsal

La sélection marocaine de futsal a remporté, mardi à Riyad, la médaille d’argent après sa défaite (5-0) devant son homologue iranienne lors de la finale de la discipline dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique.



Les buts de l’Iran ont été marqués par Amir Hossein Ghoulami, auteur d’un doublé, Mahdi Karimi, Hossein Taibi et Mohamad Hossein.

Dans le match pour la troisième place, l'équipe d’Ouzbékistan a remporté la médaille de bronze après avoir battu son homologue saoudienne.



Les Jeux de la solidarité islamique se poursuivent jusqu'au 21 novembre, avec la participation du Maroc représenté par une délégation de 76 athlètes, qui concourent dans 12 disciplines sportives.