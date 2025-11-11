Augmenter la taille du texte
Jeux de la solidarité islamique Riyad-2025 : Le Maroc remporte la médaille d'argent en futsal

Mercredi 12 Novembre 2025

Jeux de la solidarité islamique Riyad-2025 : Le Maroc remporte la médaille d’argent en futsal
La sélection marocaine de futsal a remporté, mardi à Riyad, la médaille d’argent après sa défaite (5-0) devant  son homologue iranienne lors de la finale de la discipline dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique.

Les buts de l’Iran ont été marqués par Amir Hossein Ghoulami, auteur d’un doublé, Mahdi Karimi, Hossein Taibi et Mohamad Hossein.
Dans le match pour la troisième place, l'équipe d’Ouzbékistan a remporté la médaille de bronze après avoir battu son homologue saoudienne.

Les Jeux de la solidarité islamique se poursuivent jusqu'au 21 novembre, avec la participation du Maroc représenté par une délégation de 76 athlètes, qui concourent dans 12 disciplines sportives.

