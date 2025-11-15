Walid Regragui : Il faut garder confiance en ce groupe, nous savons comment gagner

Le sélectionneur national Walid Regragui a indiqué, vendredi soir à Tanger, qu’il est important de maintenir la confiance en ce groupe et que l’équipe sait comment remporter les matchs.



Lors de la conférence de presse qui a suivi le match amical remporté par le Maroc face au Mozambique, Regragui a noté que le match a été l’occasion de tester toutes les options possibles, et de changer les positions des joueurs tout en maintenant l’équipe de base, affirmant: "Aujourd’hui, nous avons beaucoup d’armes et différentes manières de jouer".



Il a souligné que le match a été à sens unique, Yassine Bounou n’ayant presque pas touché le ballon et l’adversaire n’ayant eu aucune occasion cadrée, ajoutant: “Nous avons tenté de nombreuses actions pour marquer, mais malheureusement nous n’avons pas concrétisé le deuxième but sur penalty, qui aurait sécurisé le résultat”.



Sur le plan technique, le sélectionneur national a rappelé qu’à l’instar des autres matchs, l’équipe mise sur le contrôle du ballon, la recherche d’ouvertures dans la défense adverse et l’efficacité offensive, affirmant que même face à des équipes jouant en bloc défensif bas, le Maroc reste capable de marquer et de s’imposer.



"Nous ne marquerons peut-être pas toujours beaucoup de buts malgré les occasions, mais nous savons gérer chaque match, et c’est ce qui nous a permis d’enchaîner 17 victoires consécutives", a-t-il poursuivi.



Le sélectionneur a également insisté sur le rôle du public et l’importance de continuer à faire confiance aux joueurs, peu importe le résultat, donnant comme exemple l'équipe nationale U17, qui a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce au soutien des fans malgré un début compliqué.



Il a, par ailleurs, salué les prestations individuelles de Ghanem Saïss, Azeddine Ounahi, Hamza Igamane et Anass Salah-Eddine, ce dernier ayant disputé son premier match sous le maillot national.



Concernant les blessures d’Achraf Hakimi et de Nayef Aguerd, il a rappelé que l’équipe a souvent terminé ses matchs sans encaisser, malgré l’absence de joueurs clés en défense.

“Je suis confiant quant à la solidité de notre arrière-garde, et j’ai pleinement confiance en les joueurs”, a-t-il assuré.