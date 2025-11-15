Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Walid Regragui : Il faut garder confiance en ce groupe, nous savons comment gagner

Dimanche 16 Novembre 2025

Walid Regragui : Il faut garder confiance en ce groupe, nous savons comment gagner
Walid Regragui : Il faut garder confiance en ce groupe, nous savons comment gagner
Autres articles
Le sélectionneur national Walid Regragui a indiqué, vendredi soir à Tanger, qu’il est important de maintenir la confiance en ce groupe et que l’équipe sait comment remporter les matchs.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le match amical remporté par le Maroc face au Mozambique, Regragui a noté que le match a été l’occasion de tester toutes les options possibles, et de changer les positions des joueurs tout en maintenant l’équipe de base, affirmant: "Aujourd’hui, nous avons beaucoup d’armes et différentes manières de jouer".

Il a souligné que le match a été à sens unique, Yassine Bounou n’ayant presque pas touché le ballon et l’adversaire n’ayant eu aucune occasion cadrée, ajoutant: “Nous avons tenté de nombreuses actions pour marquer, mais malheureusement nous n’avons pas concrétisé le deuxième but sur penalty, qui aurait sécurisé le résultat”.

Sur le plan technique, le sélectionneur national a rappelé qu’à l’instar des autres matchs, l’équipe mise sur le contrôle du ballon, la recherche d’ouvertures dans la défense adverse et l’efficacité offensive, affirmant que même face à des équipes jouant en bloc défensif bas, le Maroc reste capable de marquer et de s’imposer.

"Nous ne marquerons peut-être pas toujours beaucoup de buts malgré les occasions, mais nous savons gérer chaque match, et c’est ce qui nous a permis d’enchaîner 17 victoires consécutives", a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur a également insisté sur le rôle du public et l’importance de continuer à faire confiance aux joueurs, peu importe le résultat, donnant comme exemple l'équipe nationale U17, qui a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce au soutien des fans malgré un début compliqué.

Il a, par ailleurs, salué les prestations individuelles de Ghanem Saïss, Azeddine Ounahi, Hamza Igamane et Anass Salah-Eddine, ce dernier ayant disputé son premier match sous le maillot national.

Concernant les blessures d’Achraf Hakimi et de Nayef Aguerd, il a rappelé que l’équipe a souvent terminé ses matchs sans encaisser, malgré l’absence de joueurs clés en défense.
“Je suis confiant quant à la solidité de notre arrière-garde, et j’ai pleinement confiance en les joueurs”, a-t-il assuré.

Libé

Lu 98 fois

Tags : comment gagner, garder confiance, Walid Regragui

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication