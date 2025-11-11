Augmenter la taille du texte
Jeux de la solidarité islamique Riyad-2025 : Le Maroc en finale de futsal aux dépens de l'Arabie Saoudite

Mardi 11 Novembre 2025

Jeux de la solidarité islamique Riyad-2025 : Le Maroc en finale de futsal aux dépens de l’Arabie Saoudite
La sélection marocaine de futsal s'est qualifiée pour la finale de la 6ème édition des Jeux de la solidarité islamique, en battant l'Arabie Saoudite par 6 buts à 3, dimanche en demi-finale à Riyad.

La première période de cette confrontation palpitante s'est soldée par un score de parité (0-0), malgré une légère domination des hommes de Hicham Dguig.
En seconde période, les Lions de l'Atlas ont marqué leurs buts grâce à Yanis Reddaf, Ismail Amzal et Sofiane Bourite, tandis que les Saoudiens ont réussi à recoller au score par l'intermédiaire d’Ihab Mohammed, Saleh El Garni et Nawaf Arwan.

Lors des prolongations, la sélection marocaine a eu le dernier mot après des buts signés Sofiane Chaaraoui, Driss Rais El Fenni et Bilal El Bakkali.
En finale, prévue aujourd’hui (17h00), l'équipe du Maroc retrouvera l'Iran, qui a évincé l'Ouzbékistan par 4 buts à 2 dans l'autre demie.

Libé

Lu 128 fois

Tags : Arabie Saoudite, finale de futsal, Jeux de la solidarité islamique, Maroc, Riyad-2025

