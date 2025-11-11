Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Marca : Le Maroc, une puissance footballistique mondiale en pleine ascension

Mardi 11 Novembre 2025

Marca : Le Maroc, une puissance footballistique mondiale en pleine ascension
Autres articles
Le Maroc s’affirme désormais comme une puissance footballistique mondiale en pleine ascension, aussi bien à travers ses sélections de jeunes qu’au niveau de son équipe nationale A, écrit lundi le quotidien sportif espagnol Marca.

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Royaume du 21 décembre au 18 janvier 2026, tous les regards du monde du football se tournent vers le Maroc, résolument déterminé à décrocher un deuxième sacre continental à domicile, souligne la publication.

Sous la houlette du sélectionneur Walid Regragui, les Lions de l’Atlas affichent une ambition claire : confirmer leur statut de puissance footballistique continentale, relève le quotidien madrilène, rappelant que le Maroc a été le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde, lors de l’édition historique de Qatar 2022, un exploit qui a marqué un tournant dans l’histoire du football du continent.

Le média madrilène met en avant aussi les performances remarquables du Onze national, auteur de 29 victoires en 40 rencontres pour seulement quatre défaites, illustrant une constance et une solidité au plus haut niveau. Cette maîtrise s’exprime particulièrement sur le plan défensif, avec 27 matchs sans encaisser le moindre but et seulement 17 réalisations concédées depuis août 2022, précise le média sportif.

Cette constance se reflète dans le classement mondial de la FIFA, où le Maroc a gagné dix places en deux ans, passant de la 22e à la 12e position, tout en consolidant son statut de première nation africaine, a-t-il soutenu.

Portée par une génération dorée emmenée par Achraf Hakimi et Brahim Diaz, la sélection marocaine aborde la CAN 2026 à domicile avec la volonté affirmée de confirmer que l’épopée de Qatar 2022 n’était pas une exception, mais bien le prélude à une nouvelle ère de gloire pour le football marocain, conclut Marca.

Libé

Lu 94 fois

Tags : Marca, Maroc, puissance footballistique mondiale

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication