Béni Mellal-Khénifra : Le CRI mise sur les filières agro-industrielles pour stimuler l'investissement

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra a organisé, jeudi, à Béni Mellal, une rencontre sous le thème "Au cœur des filières, focus sur l'agro-industrie", l'occasion d'explorer les potentialités de ce secteur stratégique à même de stimuler l'investissement.



Au cours de cette rencontre organisée en prélude au Forum de l'investissement "Investir au cœur du Maroc" qui se tiendra prochainement sous l’égide du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, les participants ont exploré les différentes potentialités de la région dans le secteur agro-industriel, le but étant de proposer les recommandations permettant de promouvoir l’investissement dans la région et partant étoffer l’offre territoriale.



Cette rencontre, qui a rassemblé les acteurs clés de l'écosystème agro-industriel, s'est articulée autour de deux panels thématiques axés sur le développement de l'offre territoriale de la région de Béni Mellal-Khénifra au service de l'agro-industrie et sur le renforcement de la compétitivité des entreprises agro-industrielles.



Les panélistes ont mis en lumière les atouts et les potentialités considérables de la région en matière d'agro-industrie, soulignant la richesse des ressources naturelles, la présence d'infrastructures et d’une offre de formation adéquates, outre l'existence d'incitations attractives à l'investissement.



Les différents intervenants ont rappelé l'importance de la valorisation des produits du terroir et du développement d'une agriculture durable, avant de s'attarder sur les défis auxquels sont confrontées les entreprises agro-industrielles de la région, notamment en termes de compétitivité.



Ils ont également mis l’accent sur l'innovation, la collaboration et l'accès au financement comme éléments clés pour le succès des entreprises spécialisées en agro-industriel sur les marchés nationaux et internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général du CRI-BMK par intérim, Adil Azmi, a fait savoir que l'investissement dans le secteur agro-industriel demeure crucial pour stimuler la croissance, créer des emplois et diversifier l’économie régionale, faisant remarquer que la participation active de l’ensemble des acteurs de ce secteur dénote l'engagement fort de toutes les parties prenantes régionales à soutenir le développement économique de la région.



Pour sa part, Rachid Mezzi, directeur régional adjoint de l'agriculture à Béni Mellal-Khénifra, a rappelé les atouts de la région de Béni Mellal-Khénifra en tant qu'acteur clé dans la production agricole nationale, contribuant de manière significative à plusieurs filières végétales et animales, et offrant d'importantes opportunités pour le développement d'une agriculture moderne et d'un secteur agro-industriel florissant.



L'agropole de Béni Mellal, développé dans le cadre du Plan Maroc vert, ainsi que le qualipole alimentation érigé dans la même ville offrent un environnement favorable à l'accompagnement des investisseurs et à la promotion des activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles régionaux, a-t-il indiqué, relevant que la région dispose d'infrastructures modernes et de l'ensemble des services essentiels pour soutenir cette dynamique de croissance.



Et M. Mezzi de faire observer que la position stratégique de la région au coeur du Maroc a été renforcée par la mise en place de plusieurs infrastructures de communication qui assureront plus de fluidité de transport de personnes et de marchandises entre la région et les autres pôles économiques nationaux et internationaux, notamment l'agropole de Béni Mellal, l'autoroute Béni Mellal-Casablanca et l'aéroport international de Béni Mellal entre autres.



Rappelons que le dialogue régional sur l’investissement reprendra avec la tenue d’une série de rencontres axées autour de thématiques liées au climat des affaires, au 4F de l’investissement (Foncier, Financement, Formation et Fiscalité) et aux potentialités de chaque province.



Le point d'orgue de ce dialogue sera la tenue d’une journée sous le thème "Au cœur des filières", centrée, notamment, sur l’exploration des potentialités de la région dans les secteurs stratégiques afin de proposer les recommandations permettant de promouvoir ces secteurs et assurer leur développement et leur intégration au niveau régional.