L'AMMC publie le 12e numéro de la Revue du marché des capitaux

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié le 12e numéro de la "Revue du marché des capitaux", qui dresse une vue globale des événements clés survenus au cours des premier et deuxième trimestres 2025.



Les principaux chiffres enregistrés par les différents compartiments des marchés sont repris dans ses rubriques habituelles.



Il est également proposé un dossier thématique sur l’habilitation professionnelle de l’AMMC. Aussi, la rubrique "Focus" de ce numéro est consacrée à la réforme du cadre légal des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Ainsi, l'AMMC revient sur les principaux indicateurs de marché au cours du premier semestre (S1) 2025 qui ont connu une performance positive.



S’agissant de la capitalisation boursière, celle-ci s’est établie à 959,44 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en hausse de 27,51% par rapport à fin décembre 2024 et de 38,57% en glissement annuel, rapporte la MAP.



Cette augmentation reflète la progression de 23,85% du MASI qui s’est établi à 18.296,6 points, enregistrant une évolution haussière durant la première moitié de l’année, portée par la reprise des secteurs clés tels que les banques, les télécommunications et le bâtiment et matériaux de construction.



La valeur de l’actif net des OPCVM s’est élevée à 773 MMDH à fin mai 2025, marquant une augmentation de 18,3% depuis le début de l’année et de 26,7% par rapport à fin mai 2024.

Quant à l’actif net des organismes de placement collectif en capital (OPCC), celui-ci a enregistré, à fin mars 2025, une croissance de 37,77% en glissement annuel, atteignant 3,5 MMDH.



L’actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) a atteint 110,018 MMDH. Quant aux Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT), leur actif net s’est établi à 17,64 MMDH.



L’activité du marché primaire a été marquée entre les mois d’octobre 2024 et d’avril 2025 par une introduction en Bourse d’un montant de 1,1 MMDH, sept emprunts obligataires d’un montant total de 11,2 MMDH, 12 émissions obligataires par placement privé totalisant 8,2 MMDH, une augmentation de capital de 400 millions de dirhams (MDH), une offre de vente au public d’un montant de 1,03 MMDH et une offre publique d’achat de 380 MDH.



Le marché secondaire de la Bourse de Casablanca a enregistré, durant le S1-2025, un volume des transactions de 64,4 MMDH, soit presque le double du volume enregistré à la même période de l’année 2024 (36,7 MMDH).

D’un point de vue réglementaire et institutionnel, S1-2025 a été jalonné par plusieurs avancées structurantes avec une forte implication de l’AMMC.



Parmi les faits saillants, figure la poursuite des travaux d’amendement de la loi relative aux OPCVM. Cette refonte permettra entre autres un contrôle plus efficient des sociétés de gestion d’OPCVM, l’élargissement de l’univers d’investissement des OPCVM et la création de nouvelles catégories et typologies d’OPCVM telles que les OPCVM à règles de fonctionnement allégées "RFA" et les OPCVM cotés en bourse (ETF).



Aussi, l’AMMC a poursuivi sa contribution au déploiement du marché à terme qui a connu l’adoption de plusieurs textes réglementaires. Par ailleurs, l’Autorité a visé, en date du 6 mai 2025, le document d’information du premier contrat à terme ferme sur indice.



Il s’agit du contrat à terme sur l’indice MASI 20. C’est un instrument financier dérivé qui permet de négocier, à une date future, la valeur de l’indice MASI 20, composé des 20 plus grandes capitalisations de la Bourse de Casablanca. Sa taille est fixée à 10 dirhams par point d’indice, avec un dépôt de garantie initial de 1.000 dirhams.