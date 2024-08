Baisse de l’indice des prix des actifs immobiliers au deuxième trimestre 2024

En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers a reculé de 0,4% au titre du deuxième trimestre 2024, suite à la baisse de 0,6% des prix des biens résidentiels et des terrains, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).



Alors que les ventes des biens à usage professionnel ont accusé une baisse de 2,3%, les prix des biens à usage professionnel ont augmenté de 0,4%, tout comme le nombre de transactions a affiché une hausse de 12,1%, recouvrant des progressions de 11,1% pour le résidentiel et de 25,6% pour les terrains, ont indiqué les deux institutions dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au T2-2024.



En glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une stagnation au deuxième trimestre de 2024, recouvrant une progression de 0,5% des prix des terrains, une stabilité de ceux du résidentiel et une baisse de 0,3% de ceux des biens à usage professionnel.



En parallèle, le nombre de transactions a connu une diminution de 8,2% avec des baisses de 6,7% pour les biens résidentiels, de 10,2% pour les terrains et de 15,9% pour les biens à usage professionnel, précise la note.



Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel ont reculé de 0,6% en glissement annuel, résultat de la baisse des prix de 0,4% pour les appartements, de 2% pour les maisons et de 1% pour les villas.



En revanche, les transactions ont progressé de 11,1%, avec des hausses de 11,8% pour les appartements et de 1,1% pour les maisons et une baisse de 2,6 % pour les villas.

Pour leur part, les prix du foncier ont reculé de 0,6% et le nombre de transactions a progressé de 25,6%.



A noter que ceux des biens à usage professionnel se sont accrus de 0,4%, avec un accroissement de 0,2% pour les locaux commerciaux et de 0,7% pour les bureaux, alors que les transactions ont reculé de 2,3%, reflétant une baisse de 3% des ventes des locaux commerciaux et une hausse de 1% de celles des bureaux.



En glissement trimestriel, les prix du résidentiel ont affiché une stagnation, recouvrant une stabilité des prix des appartements et des maisons et une légère baisse de 0,7% des prix des villas. Pour ce qui est des transactions, elles ont diminué de 6,7%, recouvrant des baisses de 7,1% pour les appartements, de 0,9% pour les maisons et une hausse de 3% pour les villas.



Au niveau du foncier, les prix des terrains ont augmenté de 0,5 % et le nombre de transactions a reculé de 10,2 % par rapport au trimestre précédent.

Quant à l’indice des prix des biens à usage professionnel, il a baissé de 0,3% en glissement trimestriel, reflétant une quasi-stagnation pour les locaux commerciaux et un repli de 1,3% pour les bureaux.



En ce qui concerne le nombre de transactions, il a enregistré un repli de 15,9%, reflétant les baisses de 17,2% pour les locaux commerciaux et de 9,7% pour les bureaux.

Par ville, l’IPAI a enregistré des hausses trimestrielles allant de 0,1% à Oujda à 1,4% à Agadir, des stagnations à Rabat et à Fès et des baisses variant entre 0,4% à Meknès et 1% à Tanger.



D’après BAM et l’ANCFCC, les prix sont restés globalement stables à Rabat, avec des hausses de 0,3% des prix des biens résidentiels et de 4,1% de ceux des terrains et une baisse de 6,2% de ceux des actifs à usage professionnel. Pour leur part, les transactions ont reculé de 14%, avec des baisses de 14,3% pour les biens résidentiels, de 7,5% pour les terrains et de 15,8% pour les actifs à usage professionnel.



Les deux institutions publiques font état en revanche d’une hausse de 0,2% des prix à Casablanca, reflétant une augmentation de 1,8% pour les biens à usage professionnel et une stagnation pour le résidentiel et les terrains. En revanche, les ventes ont accusé une baisse de 5,6%, reflétant les replis des transactions des biens résidentiels (-4,5%), de celles des terrains (-8,6%) et de celles des actifs à usage professionnel (-9,7%).



A Marrakech, la tendance est à la baisse : les prix ayant accusé un recul de 0,6%, en lien avec le recul de 2% des prix des terrains et de 0,6% de ceux des actifs à usage professionnel ; alors que ceux des biens résidentiels ont quasiment stagné.



Les transactions ont connu, pour leur part un recul de 3,1%, reflétant des baisses de 1,6% des ventes des biens résidentiels, de 8,3% de celles des terrains et de 3,4% de celles des biens à usage professionnel.



Repli également observé à Tanger où l’indice des prix a affiché une baisse de 1%, avec des diminutions de 0,4% des prix du résidentiel et de 2,8% de ceux des actifs à usage professionnel et une hausse de 0,7% de ceux du foncier.



Pour leur part, les ventes ont enregistré une diminution de 8,7%, recouvrant des replis de 3,1% pour le résidentiel, de 26,1% pour les terrains et de 35,6% pour les biens à usage professionnel.