Bagdad réitère sa position constante de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc

La République d’Irak a salué, samedi, les efforts soutenus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.



Lors de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le vice-président du Conseil des ministres, ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a affirmé que la République d'Irak loue les efforts constants du Souverain pour la défense de la ville d'Al-Qods Acharif et la préservation de son identité civilisationnelle et de son statut en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les religions.



Le chef de la diplomatie irakienne a également salué l'appui de Sa Majesté le Roi à la résistance des Maqdessis, à travers des projets à caractère humanitaire et social réalisés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.



Par ailleurs, la République d'Irak a réitéré, samedi, sa position constante de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, se félicitant de la dynamique internationale en faveur du Plan d'autonomie pour le règlement du différend autour du Sahara marocain.



Cette position a été exprimée par le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères d'Irak, Fuad Hussein, lors d'un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Le chef de la diplomatie irakienne a également salué les efforts déployés par le Maroc en vue de parvenir à une solution politique réaliste basée sur le consensus, conformément aux résolutions y afférentes du Conseil de sécurité de l’ONU.