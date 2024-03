Azilal abrite la dernière étape des consultations régionales sur l'investissement

La province d'Azilal a abrité, jeudi, la 5ème et dernière étape des consultations régionales sur l'investissement, avec la participation d’un parterre d'acteurs du secteur privé et de l’écosystème entrepreneurial de la province.



Organisées en prélude au Forum de l’investissement "Investir au Cœur du Maroc" qui se tiendra le mois de mai prochain sous l’égide du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques et de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, cette dernière étape des consultations régionales sur l'investissement est une occasion pour s'attarder sur les enjeux de développement des investissements privés et en dresser le bilan au niveau de la province montagneuse d'Azilal.



Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Azilal, M’hamed Atfaoui a appelé l’ensemble des acteurs de la province à apporter leurs contributions pour l’enrichissement du dialogue régional sur l’investissement, rappelant l'impératif que ces interventions soient tournées vers la mise en valeur des différentes potentialités de la province d’Azilal.



Il s’agit de promouvoir les potentialités de la province et de révéler les différents défis se rapportant à son développement notamment, la question des procédures et de la simplification des formalités afférentes à l’investissement dans le but d’accompagner la province dans son essor et de lui permettre de s'ériger en pôle attractif pour les investisseurs. De son côté, le directeur du CRI par intérim, Adil Azmi, a salué l'apport des différents intervenants et professionnels à ce dialogue qui est de nature à identifier les vraies contraintes handicapant l’investissement dans la région, mais également pour proposer, concevoir et implémenter des mesures concrètes et efficaces pour surmonter ces contraintes.



Le dialogue régional sur l’investissement s’étalera sur une période de deux mois, au cours desquels 14 journées axées autour de 4 catégories de rencontres seront organisées, la première, dédiée au climat des affaires, la deuxième mettra le cap sur les provinces de la région, la 3ème sera focalisée sur les 4F de l’investissement (Foncier, Financement, Formation et Fiscalité), tandis que la 4ème journée sera intitulée "au cœur des filières", centrée, notamment, sur l’exploration des potentialités de la région dans les secteurs stratégiques afin de proposer les recommandations permettant de promouvoir ces secteurs et assurer leur développement et leur intégration au niveau régional.