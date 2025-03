Aquaculture durable : Le Maroc, un modèle pour les pays africains

Le Maroc, exemple d'innovation et de croissance durable dans la chaîne d'approvisionnement aquacole, s'érige en modèle pour les pays africains qui misent sur l’aquaculture durable comme alternative à la pêche traditionnelle, écrit le magazine mensuel italien "Porto e Interporto".



Le Maroc a, en effet, consolidé le rôle de l'aquaculture comme moteur de développement économique durable, à travers la création d'entreprises liées à l'aquaculture, mettant ainsi en place un circuit économique important, souligne la publication dans un article intitulé "Le Maroc et la nouvelle stratégie de l'aquaculture".



Le magazine italien a, dans ce cadre, relevé que l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) se focalise sur la promotion et le renforcement des capacités de pêche du Royaume, en lançant un plan stratégique ambitieux pour 2025, qui comprend 22 nouveaux projets destinés à attirer les investissements nationaux et étrangers, rapporte la MAP.



Il a rappelé que le Royaume a créé, l'année écoulée, la première écloserie de poissons pour l'aquaculture, visant à produire jusqu'à 30 millions d'alevins de daurade, de bar, de maigre et d'autres espèces d'intérêt pour l'aquaculture de haute qualité.



Cette écloserie sera "un élément essentiel" du secteur aquacole méditerranéen dédié à assurer un approvisionnement fiable en alevins pour l'alimentation, indique le mensuel.



"Cette initiative stratégique ambitionne de renforcer la production et de promouvoir un développement global, de haute qualité et durable du secteur de la pêche maritime en Méditerranée", ajoute le magazine, estimant que la production et le suivi des alevins doivent assurer la viabilité à long terme des projets piscicoles.



Pour "Porto e Interporto", l'élevage de jeunes poissons permettra non seulement d'assurer l'avenir de l'aquaculture, mais également de contribuer à alléger la pression sur les ressources marines méditerranéennes.



Et de conclure que l’expérience du Maroc montre qu’une stratégie ciblée, soutenue par un éventail de partenaires, un financement international adéquat et des politiques concrètes et technologiquement innovantes, peuvent transformer l’aquaculture en un pilier central de la sécurité alimentaire et de la croissance économique "bleue".