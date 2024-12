Amina Bouayach : Le savoir, un levier majeur pour le développement du système national des droits de l'Homme

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a souligné, mercredi à Sala Al Jadida, l'importance d'investir dans le savoir pour développer le système national de protection des droits de l'Homme.



"Investir dans le savoir pour renforcer la protection des droits de l'Homme est une préoccupation quotidienne qui nous a permis de développer notre système national de protection des droits de l'Homme", a affirmé Mme Bouayach qui intervenait lors d'une rencontre organisée par la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme.



Mettant en avant le rôle central du savoir dans le renforcement des capacités des acteurs des droits de l'Homme, elle a relevé que le savoir constitue un facteur indispensable pour relever les défis liés à la protection des droits et des libertés.



Dans son allocution lue en son nom par Mohamed El Hachimi, responsable de la Direction des études et des recherches au CNDH, Mme Bouayach a fait observer que l'université constitue un partenaire stratégique dans la production du savoir scientifique, essentiel à la compréhension des enjeux relatifs aux droits de l'Homme.



L'université représente "une source de vérité" permettant d'élaborer des pistes de réflexion susceptibles de proposer des solutions adaptées aux questions liées aux droits de l'Homme, a-t-elle poursuivi.



La présidente du CNDH a, en outre, passé en revue plusieurs accords de partenariat conclus avec des universités à travers le Royaume, et qui visent à faire de l'éducation un levier clé pour diffuser la culture des droits humains par le biais d'activités d'éducation et de sensibilisation. Elle a ajouté que la connaissance et le renforcement des capacités sont cruciaux pour relever les défis liés aux nouvelles questions des droits de l'Homme, notamment le changement climatique, devenu une réalité avec laquelle nous vivons tous et dont nous subissons les conséquences, ou encore l'intelligence artificielle et les défis qu'elle pose pour lutter contre la discrimination, la désinformation et la violation de la vie privée.

Par ailleurs, Mme Bouayache a préconisé d'investir dans la science et la connaissance afin d'anticiper les défis liés à la protection des droits de l'Homme.



Cette rencontre a mis en exergue l'importance de se familiariser avec l'approche et les principes des droits de l'Homme à la lumière des évolutions mondiales en mettant l'accent sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes négatifs et les idées reçues susceptibles de freiner les efforts nationaux en matière de promotion des droits de l'Homme.