Alain Traoré, Berkani jusqu’en 2021

Après le transfert d’Ayoub El Kaabi au club chinois de Hebei FFC, la Renaissance Sportive de Berkane a cherché à combler ce départ par un attaquant qui a bien roulé sa bosse sur les pelouses françaises avant d’effectuer de courts passages du côté des championnats de Turquie et du Qatar.

La nouvelle recrue de la RSB n’est autre que l’international burkinabé, Alain Traoré, présenté officiellement samedi après avoir passé avec succès le test médical. Libre de tout contrat, il vient de s’engager pour les trois prochaines saisons avec la formation berkanie, rejoignant par là même son compatriote Issoufou Dayo et devant former un tandem de choix avec le Togolais Laba Kojo.

Serait-ce l’oiseau rare déniché par la RSB ? En tout cas, au vu de l’expérience que traîne Traore derrière lui, tout porte à croire que l’équipe berkanie a réussi un bon coup, de même que des crampons de ce calibre devraient être une bonne chose pour le championnat national pour sa mise en valeur.

Né le 31 décembre 1988 à Bobo-Dioulasso, Alain Sibiri Traoré a entamé sa carrière avec le club burkinabé de Planète Champion (2004-2006), avant de rejoindre le championnat français où il n’avait pas tardé à se faire un nom après avoir défendu les couleurs de l’AJ Auxerre de 2006 à 2012, sachant qu’en 2009 il avait été prêté au Stade Brestois. De 2012 à 2016, il retrouvait FC Lorient alors qu’en 2015, il a été de nouveau cédé à titre de prêt à l’AS Monaco.

La page de Ligue 1 tournée, Alain Traoré était parvenu à intéresser le club turc de Kayserisport mais son passage à la Super Lig D1 n’a duré que le temps d’une saison 2016-2017 pour aller par la suite au club qatari d’Al-Markhiya (2017) avec lequel il n’avait disputé aucun match officiel.

Bref, un renfort ciblé mais que la RSB ne sera pas en mesure d’exploiter lors de sa campagne continentale où elle dispute la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Toujours dans le registre des recrutements effectués par la RSB, celle-ci s’est attaché les services de l’ancien défenseur du Wydad Temara, Ismaïl Mqadem qui a signé un contrat qui s’étalera sur les quatre prochaines saisons.