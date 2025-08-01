Alain Ebobissé, DG Africa 50 : Le Maroc, un modèle d'investissement de référence pour l'Afrique

Le Maroc, qui s’est affirmé comme leader continental dans les domaines des infrastructures intelligentes, de l’industrialisation et de la modernisation économique, est un modèle d'investissement de référence pour l’Afrique, a indiqué Alain Ebobissé, directeur général d'Africa50, plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures.



"L’essor du Maroc comme hub d’infrastructures intelligentes est indissociable de la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a affirmé M. Ebobissé dans une interview à la MAP.



"Nous avons été témoins de la mise en œuvre, sous l’impulsion du Souverain, de réformes et de chantiers ambitieux", a-t-il dit, citant, entre autres, le lancement de la Ligne à grande vitesse (LGV), le développement des infrastructures portuaires et autoroutières, ainsi que l’implantation dans le Royaume d’acteurs mondiaux dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile et l’aéronautique.



Il a également mis en exergue l’accélération considérable de la digitalisation des services publics, la mise en place de plateformes logistiques de pointe, ainsi que la réalisation de projets énergétiques de grande envergure, qui positionnent le Maroc à l’avant-garde de la transition énergétique en Afrique, rapporte la MAP.



Cette dynamique, a-t-il poursuivi, s’appuie sur un écosystème local innovant, le renforcement et la diversification des partenariats, créant ainsi les conditions d’un développement durable, inclusif et résilient au service de l’ensemble du continent.



Le résultat, a-t-il souligné, est l’émergence d’un hub régional doté d’infrastructures de classe mondiale, qui offre une plateforme d’investissement attractive pour les acteurs africains et étrangers.



Les avancées enregistrées dans les domaines du digital, de l’énergie et de la logistique au Maroc témoignent, a-t-il dit, d’une volonté de tirer profit des dernières technologies au service du développement national et continental, notant que le Royaume joue un rôle clé dans la transformation des infrastructures en Afrique.



Alors que le Maroc renforce sa coopération avec ses partenaires africains, il contribue à l’émergence d’un modèle continental fondé sur l’excellence technique, la bancabilité des projets et une forte collaboration public-privé, a-t-il poursuivi, soulignant que l'exemple marocain illustre comment une stratégie nationale claire et des partenariats régionaux peuvent favoriser le développement.



Et M. Ebobissé de relever que le Maroc a démontré qu’un leadership visionnaire, des réformes structurelles, un cadre macroéconomique stable et des solutions de financement innovantes permettent la réalisation de grandes infrastructures, affirmant qu’Africa50 considère le Royaume comme un partenaire clé et un pilier stratégique pour l’avenir des infrastructures en Afrique.

