Ahmed Lahlimi Alami fait le point sur le RGPH 2024

L'approche du double questionnaire adoptée pour la collecte des données auprès des ménages dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) a permis de réduire le coût du recensement de 453 millions de dirhams (MDH), a indiqué, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami.



Cette nouvelle approche, qui a permis de fournir des données sur l'ensemble des unités territoriales, des quartiers et douars, et avec la même précision que si un seul long questionnaire avait été adopté pour toute la population, a été appréciée par les ménages, a fait savoir M. Lahlimi lors d'un point de presse à l'occasion de la fin de cette opération.



Le premier questionnaire comprenait des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité, alors que le second questionnaire, détaillé, comprenait, en plus de ce qui précède, des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et l'environnement.



En outre, le Haut-Commissaire au plan est revenu sur le budget global alloué au RGPH (1,46 milliard de dirhams) qui a été réparti sur les travaux cartographiques et cartographie des établissements économiques avec une part de 19,3%, les dépenses liées aux ressources humaines durant les étapes de la formation et de la collecte des données (54,7%), l'acquisition des tablettes électroniques (10%), les équipements et les systèmes d'information (2%), la campagne de communication (1%) et les diverses dépenses (13%).



Il a, dans ce sens, précisé que les résultats des travaux cartographiques seront exploités sur dix ans et les tablettes seront réutilisées, durant les cinq prochaines années, par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, dans le cadre du projet de l'école numérique.



L'opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème RGPH s'est achevée lundi dernier à minuit. Les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.



La digitalisation,

un facteur clé de réussite de l'opération de collecte des données



La digitalisation a joué un rôle central dans la réussite de l'opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), a affirmé Ahmed Lahlimi Alami.



Conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, l'opération de collecte des données auprès des ménages s'est appuyée sur de nouvelles méthodologies techniques et sur une transformation technologique, ce qui a permis d'accélérer le processus du déroulement de l'opération et d'améliorer la qualité des données collectées, a indiqué M. Lahlimi. Et de soutenir : "L'adoption de la numérisation pour réaliser les différentes étapes du recensement a permis de réaliser la cartographie des établissements économiques, d'améliorer considérablement la qualité des données collectées et d'optimiser la productivité des équipes sur le terrain grâce à un suivi en temps réel du processus de collecte de données".



M. Lahlimi a, par ailleurs, loué les efforts déployés par les chercheurs, les observateurs et les superviseurs, qui ont fait preuve d'une grande éthique et d'un respect total des particularités et des traditions.



Le Maroc se dotera d'une base de données exhaustive



Le RGPH 2024 permettra au Maroc de se doter d'une base de données exhaustive et détaillée géographiquement, socialement et économiquement, a affirmé le Haut-Commissaire au plan.



M. Lahlimi a indiqué que le Haut-Commissariat au Plan s'appuiera, au cours des dix prochaines années, sur cette base de données pour élaborer les principaux indicateurs statistiques relatifs notamment à la pauvreté, aux prix, aux disparités sociales, aux conditions économiques et sociales, ainsi qu'à la description de la situation des familles marocaines.



Il a, parallèlement, souligné que ce recensement représente une étape cruciale pour les perspectives projetées par le Royaume dans le cadre du développement durable et en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD).



Revenant sur le déroulement de cette opération, M. Lahlimi a mis en avant l'engagement des ménages, malgré le contexte actuel marqué notamment par l'inflation, le chômage et des conditions naturelles difficiles, etc. Dans ce sens, le Haut-Commissaire au plan a fait état de la diminution progressive des cas de refus, passant de 17.676 à 3.443 cas le dernier jour.