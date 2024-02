Agropolis de Meknès: Un taux de commercialisation de 70%

Le taux de commercialisation au niveau de l’Agropolis de Meknès, premier pôle de compétitivité dédié à l’agro-industrie réalisé au Maroc, a atteint jusqu’à présent 70%, selon la direction régionale de l’agriculture de Fès-Meknès.

L’Agropolis de Meknès enregistre jusqu’à présent un taux de commercialisation de 70% et de valorisation de 40%, a précisé, dans une déclaration à la MAP, Mustapha Mghari, chef de division du développement des filières agricoles à la direction régionale de l'agriculture de Fès-Meknès.

Ce projet qui prévoit à terme la création de 18.000 emplois, a réussi à attirer plusieurs unités spécialisées dans différentes industries agroalimentaires, a fait savoir M. Mghari, ajoutant que le site est géré de manière à respecter cette vocation agro-industrielle en favorisant, en autres, les unités opérant dans le domaine de valorisation et de conditionnement des fruits et légumes, le séchage des oignons et la production des biopesticides.



Dans le cadre de la stratégie "Generation Green 2020-2030", a-t-il fait savoir, l’Agropolis de Meknès trouve tout son intérêt étant donné que cette stratégie vise la valorisation de plus de 70% de la production de la région.



L’Agropolis de Meknès, viabilisé sur 212 lots, a été réalisé dans le cadre de plusieurs stratégies nationales, notamment la stratégie "Emergence", visant à doter le Maroc d’une industrie forte et génératrice de croissance économique et le Plan Maroc Vert (PMV).



L’importance de cette structure réside dans le fait qu’elle est implantée dans la région de Fès-Meknès ayant des atouts majeurs sur différents plans notamment sa localisation stratégique, l’importance de son potentiel agricole et ses ressources hydriques, la grande portée de son industrie agro-alimentaire, représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires industriel de la région outre la présence en son sein d’instituts de recherche et d’enseignement supérieur.



L'Agropolis représente la plateforme régionale de référence pour le regroupement, la commercialisation, la transformation et la distribution des produits agricoles et une véritable opportunité d'investissement pour les opérateurs de la région, leur permettant d'améliorer la compétitivité et le développement de leurs entreprises. Il a pour objectif principal de valoriser les principales filières de la région dont les filières lait, céréales et viande, destinées essentiellement au marché local et les filières oléiculture et fruits et légumes, destinées essentiellement à l’export.



Cette plateforme comprend, hors cité intelligente, un parc agro-industriel, une zone logistique dédiée au parc, une plate-forme logistique régionale (si rail), une grande industrie agro-alimentaire et une plate-forme commerciale de distribution.