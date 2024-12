Agadir: Le port Tanger Med à l'écoute des exportateurs de Souss-Massa

Le port Tanger Med a organisé, récemment à Agadir, une rencontre de communication avec les acteurs du secteur de transport et de l'export dans la région de Souss-Massa.



Cette rencontre a permis de présenter les services portuaires et de renforcer les partenariats avec différents acteurs, notamment les exportateurs, les armateurs, les compagnies maritimes, les sociétés de transport routier, et avec tous les acteurs économiques de la région Souss-Massa, vu les potentialités de la région en termes de production et d’exportation de fruits et légumes.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur des opérations import-export du Port Tanger Med, Idriss Aarabi, a indiqué que la tenue de cette rencontre à Souss-Massa refléte le rôle stratégique que joue cette région, notamment en ce qui concerne la production et l'exportation des légumes et des fruits ainsi que le nombre significatif de camions de transport international qui contribuent à l'exportation et au transport de ces produits.



Dans ce sens, M.Aarabi a souligné que le complexe portuaire Tanger Med demeure un centre logistique mondial reliant le Maroc à plus de 180 ports et 70 pays, offrant une capacité de manutention de neuf millions de conteneurs, et 700.000 camions et un million de véhicules par an.



Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation démocratique des transports et de la logistique, Mostapha Chaboun, a mis en avant l'importance de cette rencontre d’échange qui réunit les différents acteurs et professionnels des secteurs de transport et d'export.

Souss-Massa est considérée comme la première région exportatrice de légumes et de fruits, représentant 70% de tous les produits agricoles exportés au niveau national, ce qui fait de cette région un pôle important pour l'exportation de ces produits à travers le port Tanger Med, a-t-il ajouté.



Lors de cette rencontre, l'Autorité portuaire de Tanger Med a exposé les mesures prises pour accompagner le développement du trafic d'exportation outre les importants investissements réalisés pour renforcer les infrastructures de traitement et d’accueil, notamment le lancement des travaux d'extension du port Tanger Med passagers et roulier, ainsi que la création d'une nouvelle plateforme pour l'import.



A noter que le port de Tanger Med est devenu un élément crucial dans la dynamique des échanges commerciaux avec l'Europe, puisque l'activité de transport international par camion a contribué à la connectivité avec l'Espagne (Algésiras, Barcelone, Motril, Malaga), la France (Sète, Marseille) et l'Italie (Gênes).



Il est considéré comme la première plateforme marocaine d'import et d'export, partant du fait qu'il traite à lui seul plus de 50% des exportations marocaines au niveau national et environ 97% du flux total de transport international par camion des exportations marocaines.

Il s'agit aussi d'une plateforme industrielle pour plus de 1.300 entreprises générant plus de 115.000 emplois.



Au cours de l’année 2023, le résultat de l’activité du complexe portuaire a connu une croissance générale. Le volume de manutention des conteneurs a augmenté de 13,4% pour atteindre 8,6 millions de conteneurs de 20 pieds, tandis que l'activité des camions de transport international a augmenté de 4,1% pour atteindre 477.993 camions.