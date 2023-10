Aéroport de Tétouan: Hausse de 51% du trafic des passagers à fin septembre

Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport international de Tétouan (Sania R'mel) a enregistré une hausse de 51% durant les neuf premiers mois de l'année 2023, par rapport à la même période de l’année précédente, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



Ainsi, un total 198.548 passagers ont voyagé par l’aéroport de Tétouan à fin septembre dernier, contre 131.881 passagers durant la même période de 2022 et 35.516 à fin septembre 2019 (+459%), précise l'ONDA dans un communiqué.



Par ailleurs, l'ONDA relève que les aéroports du Royaume ont signé, au cours des neuf premiers mois de 2023, un nouveau record avec 19.413.904 passagers accueillis, soit une hausse de 3% par rapport à la même période de 2019 et de 35% par rapport à 2022.



La même note explique que les aéroports marocains ont connu une hausse importante de transit de passagers comparé à 2019, notamment ceux de Tétouan (hausse de 459%), d’Essaouira (hausse de 72%), de Tanger (+44%), Nador (+36%), d'Oujda (+31%) et de Fès-Saïss (+23%)