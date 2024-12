Activités liées au cannabis : L’ANRAC présente l’état d’avancement des réalisations de 2024 et le programme d’action pour 2025

L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a présenté, jeudi à Rabat, lors de son conseil d’administration, l’état d’avancement des réalisations techniques et financières au titre de l’exercice 2024 et le programme d’action de la campagne 2025.



Les opérations de suivi et de contrôle réalisées par l’ANRAC durant l’exercice 2024 ont montré que toutes les activités relatives au cannabis, entreprises par les agriculteurs et les opérateurs, sont conformes aux dispositions réglementaires.



Les principales actions entreprises durant l’année 2024 pour répondre à la forte adhésion des agriculteurs ont concerné notamment la mise en place des procédures réglementaires pour l’usage des semences de la variété locale "Beldia", la mobilisation des offres de financement en faveur des petits agriculteurs et l’organisation de missions de prospection de marchés et de promotion des produits du cannabis marocain licite au niveau international.



En 2025, l'ANRAC s’est engagée à redoubler d’efforts pour consolider les actions entreprises et promouvoir les initiatives requises à même de structurer le développement de la filière du cannabis dans un cadre légal qui assure aux agriculteurs un exercice sécurisé et valorisé de leur activité et qui garantit aux opérateurs des conditions optimales d’accessibilité aux marchés internationaux avec pour finalité de contribuer au développement socioéconomique des zones concernées par la réglementation.

Au titre de l’année 2024, l’ANRAC a délivré 3.371 autorisations sur un total de 4.158 demandes d’autorisation examinées et traitées.



Il s’agit de 3.056 autorisations au profit de 2.907 agriculteurs pour l’activité de culture et de production de cannabis contre 430 autorisations délivrées en 2023, et de 315 autorisations au profit de 158 opérateurs.



Ces 315 autorisations concernent 77 autorisations pour l’activité de transformation, 83 autorisations pour l’activité de commercialisation, 67 autorisations pour l’activité d’exportation, 35 autorisations pour l’activité d’importation des semences, 50 autorisations pour l’activité de transport, 1 autorisation pour l’activité d’exportation des semences et 2 autorisations pour l’activité de création et d’exploitation de pépinières.

S’agissant des 158 opérateurs, ils se répartissent entre 35 coopératives, 87 sociétés et 36 personnes physiques.



Au titre de la campagne 2024, l’ANRAC a certifié 7,6 millions de semences importées de cannabis sur la base de 30 autorisations d’importation octroyées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) à 21 importateurs.

L’ANRAC a également autorisé l’utilisation de 1.717 Qx de semences "Beldia" sur la base des 112 autorisations d’utilisation de ces semences octroyées par l’ONSSA à 112 coopératives.



Au titre de 2024, l’Agence a également enregistré la plantation de 2.169 Ha de cannabis licite par 2.647 agriculteurs regroupés en 189 coopératives. Il s’agit de 1.701 Ha semés par la variété locale "Beldia" par 1.767 agriculteurs regroupés en 109 coopératives, et de 468 Ha semés par les variétés importées par 880 agriculteurs regroupés en 80 coopératives.



La production de cannabis licite en 2024 s’élève à 4.082,4 tonnes, avec un rendement moyen de 20 Qx/Ha. Elle se répartit entre 2.786,7 tonnes issues de la variété Beldia avec un rendement moyen de 17 Qx/Ha et de 1.295,7 tonnes issues des variétés importées avec un rendement moyen de 28 Qx/Ha.