Accroissement significatif des exportations de phosphates et dérivés à fin novembre

Le chiffre d’affaires à l’export de phosphates et dérivés a enregistré un raffermissement notable en dépassant les 108 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2022, essentiellement sous un effet prix, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Ce chiffre d’affaires s’est ainsi accru de 54,8%, après une hausse de 53,2% à fin novembre 2021, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2023, précisant que la valeur des expéditions des dérivés de phosphates a atteint 95,8 MMDH, en amélioration de 54,7%, au lieu de 58,9% un an auparavant.



En ce qui concerne les ventes à l’étranger de phosphate roche, elles se sont appréciées de 55,9% (après 19,4%), à plus de 12,2 MMDH, relève la même source.



La valeur ajoutée (VA) du secteur extractif, en volume, a baissé de 7,7%, au terme des neuf premiers mois, après une hausse de 1,7% une année auparavant, fait savoir la note, ajoutant que cette évolution recouvre des replis de 4,8% au premier trimestre (T1) de l’année passée, de 7,8% au T2-2022 et de 10,4% au T3-2022.



Cette tendance baissière se serait poursuivie au T4- 2022, en ligne avec le retrait de la production de phosphate roche, principale composante du secteur extractif, de 25,5% en octobre et novembre 2022, après -20,3% au T3, -16,5% au T2 et –11% au T1, portant sa baisse à fin novembre 2022 à 17,9%, après une hausse de 1,8% une année auparavant, précise la même source.