Accroissement des ventes de ciment au cours de la deuxième moitié de 2023

Durant la période de juillet à novembre 2023, les ventes de ciment ont enregistré une hausse de 2,9%, incorporant une augmentation de 1,9% au titre des deux premiers mois du T4 et de 3,6% au T3-2023.



Cette performance a permis d’atténuer la baisse de ces ventes à -1,4% au terme des onze premiers mois de 2023, après un recul de 9,2% un an auparavant.

Par segment, les livraisons de ciment se sont inscrites en hausse, à fin novembre 2023, au niveau de ceux de l’infrastructure (+22,3%), du préfabriqué (+5%) et du béton prêt à l’emploi (+0,6%).



L’encours des crédits à l’habitat s’est amélioré de 2,1% à fin octobre 2023, après une augmentation de 2,9% l’année précédente ; tandis que celui des crédits à la promotion immobilière a reculé de 1,7%, après un léger retrait (-0,9% à fin octobre 2022). Compte tenu de ces évolutions, l’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 1,4% à fin octobre 2023, après une hausse de 2,7% un an auparavant.