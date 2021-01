Un total de 17 élèves ont été légèrement blessés à la suite d'un accident de la route survenu, jeudi, au niveau de la commune d'Oulad Sghir, à 20 kilomètres de Settat, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Settat. L'accident a eu lieu après une collision entre un bus de transport scolaire avec 28 élèves à bord et deux grands taxis, précise-t-on de même source.



Les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour apporter les premiers soins et évacuer les blessés à l'hôpital régional de Settat pour y recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte à cet effet par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de l'accident, selon la source.