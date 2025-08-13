M’diq : Le Centre méditerranéen de l’enfant, un modèle de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité

Le Centre méditerranéen de l’enfant à M’diq, réalisé avec le soutien de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), constitue un exemple concret des établissements sociaux relevant de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), pionniers dans la fourniture de services aux enfants privés de famille ou en situation difficile.



Ce projet, géré par la LMPE dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Comité provincial du développement humain (CPDH) de M’diq-Fnideq, vise à offrir des services sociaux intégrés et de haute qualité au profit des enfants en situation de vulnérabilité. Le coût total du Centre s’élève à 6,5 millions de dirhams (MDH), dont 4,5 MDH consacrés à la construction et 2 MDH à l’équipement.



Dans une déclaration à la MAP, la coordinatrice régionale de la Ligue, Ikram Boucheniata, a indiqué que le centre constitue un espace d’accueil et d’hébergement offrant un ensemble de services sociaux, psychologiques, éducatifs et de santé, ainsi que des activités culturelles, sportives et récréatives.



Ces initiatives, selon elle, contribuent à l’ancrage des valeurs de coexistence, aident les enfants à se découvrir eux-mêmes, à exprimer leurs talents et à construire une personnalité équilibrée et intégrée dans la société.



Mme Boucheniata a ajouté que le Centre, édifié sur une superficie totale de 1.840 m2, comprend trois unités d’hébergement, d’une capacité totale de 80 lits répartis sur 11 chambres, ainsi que diverses installations comprenant des aires de jeux et d’accueil, un restaurant, une cuisine, une piscine, une salle polyvalente et un terrain de sport en plein air.



Elle a précisé que la réalisation de ce centre s’inscrit dans le cadre du deuxième programme de l’INDH, relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, soulignant qu'il accueille chaque année environ 300 enfants issus des différents centres de la Ligue, à travers cinq sessions qui se déroulent du 30 juin au 30 août.



Destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans, le Centre a permis la création de 15 emplois permanents et contribue à la mise en œuvre du programme annuel de colonies de vacances de la LMPE, organisé cette année sous le thème "Ensemble, offrons à nos enfants l’opportunité de créer et de s’intégrer".



Ce projet incarne l’engagement concret de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, et de l’INDH en faveur de l’amélioration de la situation des enfants en situation de vulnérabilité, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à prendre soin de cette frange fragile de la société et à lui garantir ses droits fondamentaux à la protection et à une éducation saine.