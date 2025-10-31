Abderrahim Ksiri : La réussite de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, tributaire d’une approche

La réussite de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré est tributaire notamment d’une approche participative avec une plus grande implication des jeunes, a affirmé, mercredi à Salé, Abderrahim Ksiri, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Les jeunes exigent une implication plus accrue dans le processus de prise de décision, particulièrement en ce qui concerne le développement territorial, a-t-il relevé lors de sa participation au "MAP Town Hall", nouveau forum de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), organisé sous le thème "Un développement territorial intégré pour un Maroc émergent".



M. Ksiri a plaidé en ce sens pour un changement des modes de communication, en intégrant davantage la digitalisation afin de mieux présenter les politiques de développement, les réalisations et les acquis du Royaume à une jeunesse très connectée.

Il s’est réjoui de la tenue de ce forum en tant que plateforme idoine pour débattre et croiser les regards sur un sujet qui se trouve au cœur de l’actualité nationale et des préoccupations des Marocains, notamment les jeunes.



Tout en mettant l’accent sur l’importance capitale des instances consultatives dans le processus de conception et d'élaboration de ces programmes de développement, il a fait remarquer que les centres émergents sont essentiels pour réduire les disparités et favoriser le développement territorial intégré, avec une approche basée sur les résultats.



Evoquant les programmes de soutien aux jeunes porteurs de projets, il a jugé impératif de se doter de bases de données réelles afin d’identifier les besoins et de mécanismes pour mieux évaluer ces données, l’objectif étant d’assurer la viabilité desdits projets dans un écosystème très compétitif.



Il a, par ailleurs, souligné que la commune est le seul indicateur réel du développement, d'où la nécessité, à ses yeux, d’adapter les programmes de développement aux spécificités de chaque région et de cibler toutes les catégories.



Le "MAP Town Hall", refonte du format traditionnel du Forum de la MAP, se veut un espace de dialogue approfondi et d’échanges constructifs entre décideurs, experts et acteurs du développement au service d’un débat public éclairé et vertueux.



La première édition de ce nouveau rendez-vous a été marquée par la présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs responsables d’établissements publics et privés ainsi que des représentants des médias.

