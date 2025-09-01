Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Abdellatif Jouahri parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales du monde

Mardi 2 Septembre 2025

Abdellatif Jouahri parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales du monde
Autres articles
Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a été classé parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales au monde dans le rapport "Central Banker Report Cards 2025" du magazine américain spécialisé Global Finance.

M. Jouahri a ainsi obtenu la note "A" attribuée par le magazine new-yorkais dans ce rapport publié annuellement par Global Finance depuis 1994, selon un communiqué de la publication US.

Bank Al-Maghrib est la seule banque centrale du monde arabe ayant obtenu la note "A”.
Le "Central Banker Report Cards" évalue les gouverneurs des banques centrales de 101 pays, territoires et régions clés, dont l'Union européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des Etats d'Afrique centrale et la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest.

Selon le communiqué, le rapport rend hommage aux gouverneurs des banques centrales “qui ont non seulement délivré des résultats, mais qui l'ont fait avec indépendance, discipline et clairvoyance stratégique”.

La même source relève à cet égard que la plupart des banquiers centraux “ont passé les dernières années à lutter contre l'inflation avec leur outil le plus efficace: des taux d'intérêt plus élevés, même si leurs mandats peuvent varier d'un pays à l'autre”, ajoutant qu’avec le recul de l'inflation, les résultats de ces décisions difficiles commencent à voir le jour.

Les notes attribuées par le rapport sont classées sur une échelle de "A" à “F” et tiennent compte des performances réalisées en matière de maîtrise de l'inflation, d'objectifs de croissance économique, de stabilité monétaire et de gestion des taux d'intérêt. “A” représente une excellente performance et “F” un échec cuisant, selon le magazine.

Les autres banquiers centraux qui ont obtenu la note "A” sont Rosanna Costa (Chili), Roger Madrigal Lopez (Costa Rica), Perry Warjiyo (Indonésie), Richard Byles (Jamaïque), Kamau Thugge (Kenya), Carlos Carvallo Spalding (Paraguay), Julio Velarde Flores (Pérou), Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka).

Fondé en 1987, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, avec une circulation de 50.000 exemplaires dans 185 pays, abordant des questions relatives au secteur de la finance à l’échelle mondiale, notamment la finance d’entreprise, les joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, et le management du risque.

Libé

Lu 53 fois

Tags : Abdellatif Jouahri, banques centrales, meilleurs gouverneurs

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Transition énergétique : L'expérience du Maroc mise en avant à New Delhi

28/08/2025 - Libé

Royal Air Maroc, transporteur officiel de la Biennale de Sao Paulo

29/08/2025 - Libé

Port de Mehdia: Hausse de 2% des débarquements de pêche à fin juillet 2025

28/08/2025 - Libé

Marrakech : l’IPC recule de 0,2% en juillet

28/08/2025 - Libé