APPEL DU 1ᵉʳ MAI 2026

Le 1ᵉʳ mai 2026 s'inscrit dans un contexte social d'une gravité singulière. La cherté de la vie pèse sans relâche sur les ménages, le pouvoir d'achat se rétrécit, la précarité s'étend, le chômage progresse, et les pressions exercées sur les salariés, les fonctionnaires, les ouvriers et les retraités n'ont de cesse de s’accentuer, pendant que les inégalités persistent et que les politiques publiques tardent à produire un effet tangible sur la vie des catégories laborieuses.



C'est sous le sceau de cette réalité que la Fédération Démocratique du Travail (FDT) hisse, pour cette étape militante, le flambeau d'un slogan qui ne souffre aucun compromis : «La justice sociale : levier d'un Maroc en marche».



Car la justice sociale n'est pas un vœu sectoriel parmi d'autres. Elle est la condition première d'un Maroc de l'équité et de la dignité. L'essor de notre pays ne saurait se mesurer à la seule aune des chiffres : il se construit sur une distribution juste des richesses, sur la protection effective du monde du travail, sur la garantie des droits et des libertés syndicales et sociales.



La FDT appelle solennellement l'ensemble des travailleuses et travailleurs, des fonctionnaires, des salariés, des retraités, et de toutes les militantes et tous les militants, à participer massivement, avec force et organisation, aux marches régionales du 1ᵉʳ mai 2026 pour affirmer haut et fort les droits légitimes de la classe ouvrière marocaine, et pour rejeter catégoriquement toutes les politiques qui lui font porter le coût des crises et des déséquilibres.



Nous marchons pour :



Une revalorisation générale des salaires et des retraites, qui préserve la dignité, réponde à la vie chère et restaure le pouvoir d'achat.



Une justice fiscale véritable, allégeant la pression sur les revenus modestes et moyens, et assurant une contribution équitable des grandes fortunes et des profits excessifs.

Une réforme juste et globale des retraites, qui refuse les solutions toutes faites, protège les acquis et sauvegarde les droits des salariés et des retraités.

Une protection sociale réelle, garante de la qualité et de la pérennité des services publics, et fermement opposée à tout recul des droits acquis.



La préservation du droit de grève et des libertés syndicales, et le rejet de toute législation visant à restreindre l'action syndicale ou à réduire les droits constitutionnels.

Une loi syndicale consacrant la transparence, l'indépendance et le vrai pluralisme, et protégeant la représentativité sérieuse.



La défense de l'enseignement public et de la santé publique, et le refus de toute dérive vers la privatisation ou l'affaiblissement des services collectifs.

Un emploi décent et un développement équitable entre les régions et les provinces, fondé sur la justice territoriale et la dignité sociale.



La FDT réaffirme, à l'occasion de cette journée, sa solidarité indéfectible avec le peuple palestinien face à l'occupation et à l'agression, ainsi que son attachement résolu à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Le 1ᵉʳ mai n'est pas une simple célébration. C'est une halte militante où se renouvelle le pacte avec la classe ouvrière pour la défense de la dignité, de la liberté et de la justice sociale, et pour que sa voix résonne, puissante et inébranlable, dans chaque région et chaque province du pays.



Rejoignez-nous. Marchons ensemble. Le Maroc avance par la justice, non par l'exclusion.

Vive la classe ouvrière marocaine. Vive la Fédération Démocratique du Travail — syndicat progressiste, indépendant. Vive le combat de la classe laborieuse pour la liberté, la dignité et la justice sociale.



Le Bureau Central