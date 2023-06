ANP : Les indicateurs financiers dans le vert

Le Conseil d’administration de l’Agence nationale des ports (ANP), réuni récemment, a noté avec satisfaction la bonne tenue des indicateurs financiers de l'Agence malgré un contexte international peu favorable.



Ainsi, le chiffre d’affaires a poursuivi sa progression en atteignant 2,92 milliards de DH en 2022 (+1,2%), alors que la valeur ajoutée s'est élevée à 1,389 milliard de DH (+3%) et le résultat net à 47 millions de DH (+2,2%), indique un communiqué de l'ANP rendu public à l'issue de cette réunion présidée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et consacrée à la présentation du bilan de l'Agence au titre de l'année écoulée.



Dans son exposé, la directrice générale de l’ANP, Nadia Laraki, a souligné que l'année 2022 a continué à être marquée sur le plan mondial par les perturbations des chaînes logistiques globales induites par les effets de la crise sanitaire et les retombées de la crise géopolitique liée à la guerre en Ukraine, rapporte la MAP.



Sur le plan national, a-t-elle précisé, l'année a été essentiellement marquée par la sécheresse et son impact direct sur le niveau de la récolte céréalière.

Dans ce contexte, les volumes manipulés au niveau des ports de commerce relevant de l’ANP ont atteint 87,2 millions de tonnes, en baisse de 4,2% par rapport à l’année 2021.



Les principaux trafics stratégiques ont enregistré des variations contrastées. Ainsi, les importations des céréales ont marqué une hausse de 23,2% et le trafic d’hydrocarbures une progression de 9,4%. Cependant, l’activité des conteneurs s’est inscrite en légère baisse de 2,9% et le trafic des minerais a enregistré un net repli de 14,4%.



Sur le plan de la régulation sectorielle, l'ANP a poursuivi la consolidation des différents régimes d’exercice des activités portuaires durant l’année écoulée, à travers la mise en place de quatre cadres contractuels liés aux concessions et l’octroi de 54 autorisations pour l’exercice des activités portuaires.



En ce qui concerne les missions d’autorité portuaire, l’Agence continue à ancrer les meilleurs standards en la matière, notamment par le renouvellement du label ISO 9001 version 2015 des Capitaineries des ports de Nador, Al-Hoceima et Agadir, le renforcement des dispositifs d’aide à la navigation maritime et la modernisation des outils de sûreté et de sécurité des ports.



Sur le plan du développement de l’offre portuaire, l’Agence a mobilisé près de 730 millions de DH dans le cadre de son programme d’investissement au titre de l’année 2022, dont les principaux projets concernent le confortement de la digue principale du port de Nador, l’aménagement du 3ème accès du port d’Agadir, le dragage massif des ports, la réhabilitation des quais de pêche au port d’Agadir, le déroctage au port de Casablanca et la viabilisation de la zone administrative et de la zone d’accès au nouveau port de Safi.



A la fin de ses travaux, conclut le communiqué, le Conseil d’administration a adopté les résolutions qui lui ont été soumises.