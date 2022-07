​Trésor: Un besoin de financement de 22,1 MMDH au premier semestre

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) au premier semestre de 2022 dégage un besoin de financement de l'ordre de 22,1 milliards de dirhams (MMDH), selon le ministère de l'Économie et des Finances.



Ce besoin, augmenté du flux net des placements sur le marché monétaire (+2,9 MMDH), a été couvert principalement par le recours au marché de la dette intérieure pour un flux net de 18,4 MMDH, le flux net de la dette extérieure s'étant établi à 133 millions de dirhams (MDH), précise le ministère dans un document sur la SCRT du mois de juin 2022.



Le flux de l'endettement intérieur recouvre des souscriptions pour un montant de près de 70,9 MMDH, contre 75,6 MMDH un an auparavant, et des remboursements en principal pour 52,6 MMDH, contre 52,2 MMDH. Celui de l'endettement extérieur recouvre des tirages de l’ordre de 5 MMDH, contre 8,8 MMDH à fin juin 2021, et des amortissements de 4,9 MMDH, contre près de 5 MMDH un an auparavant.