​L’APE entend valoriser le rôle de l’ entreprise en matière de création de richesse

L'Association marocaine des entreprises faisant appel public à l'épargne (APE) entend valoriser le rôle central de l’entreprise en tant que principal facteur de création de richesse et de développement économique et social, a affirmé son président, Mohamed Horani. "Ce choix s’explique par le fait que les entreprises faisant appel public à l’épargne doivent être exemplaires en matière de performance économique, de bonne gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale", a indiqué M. Horani dans une interviewà la MAP. A l’aube de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement (NMD) et en phase de sortie de la crise du Covid-19 avec ses contraintes et ses opportunités, il est essentiel que l’entreprisemarocaine participe à l’effort de dynamisation des marchés des capitaux, a souligné le président de cette association récemment créée. "Le marché des capitaux est un maillon important pour la croissance d’une économie", a-t-il fait remarquer, notant que le NMD se fixe pour objectif de faire participer l’épargne publique au financement pour une croissance économique durable. Et de mettre en avant l'importance de réaliser des investissements et soutenir le développement des entreprises marocaines à travers un recours accru au marché des capitaux qui doit agir en complément des autressources de financement. "Financerl’économie marocaine est d’autant plus important dans un contexte de crise sanitaire, où l’investissement dans les entreprises est primordial pour amorcer la reprise et saisir les nouvelles opportunités générées par ladite crise", a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Horani a distingué parmi les axes d'intervention de l'APE, l'identification des barrières qui entravent l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au marché des capitaux et de comprendre la nature de ses barrières. "C’est d’ailleurs pour mieux servir cette cause que l’adhésion à notre association est ouverte, non seulement aux entreprises faisant appel public à l’épargne, mais aussi à toutes celles qui ont l’intention de le faire dans un futur proche", a-t-il fait valoir. L'APE a été créée en décembre 2021 par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Bourse de Casablanca, avec l’appui de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette nouvelle instance se veut une force de proposition sur les évolutions législatives et réglementaires afin de faciliter le recours au marché des capitaux au service de la relance et du développement de l’économie nationale.