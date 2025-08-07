Zelensky affirme que des "concessions" ne convaincront pas la Russie d'arrêter la guerre


Lundi 11 Août 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi à ne pas céder aux exigences de Vladimir Poutine, avant un sommet prévu vendredi entre le président russe et son homologue américain Donald Trump en Alaska.

L'Ukraine craint que cette rencontre, prévue pour l'heure sans la participation de Volodymyr Zelensky, n'aboutisse à un accord qui la forcerait à céder des parties de son territoire à la Russie.

"La Russie refuse d'arrêter les massacres et ne doit donc pas recevoir de récompenses ou d'avantages. Et ce n'est pas seulement une position morale, c'est une position rationnelle", a déclaré Volodymyr Zelensky sur Facebook.
"Les concessions ne persuadent pas un tueur", a-t-il ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devaient tenir des discussions d'urgence lundi pour accorder leurs violons avant la rencontre entre MM. Trump et Poutine, craignant que tout accord conclu sans l'Ukraine n'oblige à des compromis inacceptables.

Donald Trump, qui avait promis de régler le conflit ukrainien en 24 heures à son retour à la Maison Blanche, a montré une impatience grandissante ces dernières semaines alors que la Russie a intensifié ses bombardements de l'Ukraine ces derniers mois.
Le ministère russe de la Défense a revendiqué lundi la prise d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Donetsk (est), la localité de Fedorivka.

Elle est située au nord-est de Pokrovsk et Myrnograd, des villes menacées d'encerclement du fait de l'avancée continue des troupes russes dans ce secteur depuis plus d'un mois.
Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont eux affirmé à l'AFP avoir frappé une usine qui "produit des composants" pour des missiles de croisière russes, située dans la région de Nijni Novgorod, en Russie, à l'est de Moscou.

Le SBU a déclaré qu'au moins quatre de ses drones de longue portée avaient "touché l'usine".


