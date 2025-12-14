Trump admet qu'il pourrait perdre les législatives

Donald Trump a reconnu que les républicains pourraient perdre les législatives de mi-mandat en 2026, malgré ce qu'il considère être des succès économiques depuis près d'un an, dans un entretien au Wall Street Journal (WSJ) publié samedi soir.



"J'ai créé la plus grande économie de l'histoire. Mais il faut du temps pour que les gens s'en rendent compte", a constaté le président des Etats-Unis dans cette interview que le quotidien économique dit avoir réalisée vendredi dans le Bureau ovale.



"Tout cet argent qui est en train de se déverser dans notre pays (permet) en ce moment de bâtir des choses : des usines automobiles, de l'IA, beaucoup de trucs. (Mais) je ne peux pas vous dire comment cela va se traduire pour l'électeur. Tout ce que je peux faire, c'est mon boulot", a admis le milliardaire républicain.



Revenu à la Maison Blanche le 20 janvier, Donald Trump assure régulièrement que l'économie des Etats-Unis est désormais florissante et continue de rejeter la responsabilité de l'inflation sur son prédécesseur démocrate Joe Biden.



"Je pense que d'ici à ce qu'on parle des élections, dans encore quelques mois, je pense que le niveau des prix sera bon", a affirmé le président au WSJ, à près d'un an des législatives de mi-mandat qui permettront, début novembre, de renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.



"Même ceux, vous savez, qui ont eu une présidence réussie", ont essuyé des revers, a encore reconnu l'ancien promoteur immobilier de 79 ans, élu une première fois en 2016.



"Nous verrons ce qu'il va se passer. Nous devrions gagner. Mais, vous savez, statistiquement, c'est très difficile de gagner", a encore dit M. Trump au journal américain.



La première économie mondiale vaut "25/20" (A+++++), avait-il affirmé au média Politico, dans un entretien publié mardi.



Le locataire de la Maison Blanche, réélu en novembre 2024 sur sa promesse de réduire le taux d'inflation, martèle que les prix baissent, alors que nombre de ses concitoyens se plaignent toujours de la vie chère.



Selon une enquête d'opinion de l'université de Chicago pour l'agence AP, publiée jeudi, seulement 31% des Américains sont satisfaits de la politique économique de Donald Trump.



"Quand les sondages vont-ils refléter la grandeur de l'Amérique aujourd’hui ?" avait-il alors tonné sur sa plateforme Truth Social. "Quand dira-t-on enfin que j'ai créé, sans inflation, peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays ? Quand les gens vont-ils comprendre ce qu'il se passe ?"