Youssef Zalal s'incline par décision face à l’ex-champion Aljamain Sterling

Après une impressionnante série de huit victoires consécutives, le combattant marocain d'arts martiaux mixtes (MMA), Youssef Zalal, s’est incliné par décision face à l’ancien champion des poids coqs, l'Américain Aljamain Sterling, lors du principal combat (main event) de l’UFC Fight Night 274, disputé samedi soir à Las Vegas.



Bien que Zalal ait des moments forts, notamment avec son jab (coup de poing direct) et un étranglement guillotine très menaçant au troisième round, la maîtrise technique de Sterling sur la durée des cinq rounds et son expérience lui ont permis d’obtenir le meilleur score sur les cartons des juges.



Ce combat très disputé, qui a opposé deux styles spectaculaires entre la lutte étouffante d'Aljamain Sterling et l'opportunisme chirurgical de Youssef Zalal, s’est déroulé comme une partie d'échecs physique où la gestion de la distance et les transitions au sol ont été les clés du succès.

Lors des cinq rounds du combat, l'explosivité de Youssef Zalal, surnommé "The Moroccan Devil", et sa préparation défensive, peaufinée durant son camp d'entraînement, lui ont permis de neutraliser plusieurs tentatives de takedown de l'ex-champion américain.



Malgré cette défaite, le combattant marocain reste l'un des espoirs les plus en vue de sa catégorie (poids coqs) et compte bien s'installer définitivement parmi l'élite mondiale et marquer l’UFC de son empreinte.

Youssef Zalal, 29 ans, a disputé son premier main event de l’UFC après une série impressionnante de huit victoires, dont la dernière en date a marqué les esprits par sa force. En soumettant Josh Emmett en seulement 98 secondes en octobre dernier, il a prouvé qu'il appartenait à l'élite mondiale.



Né à Casablanca en 1996, Zalal commence le kickboxing à 10 ans pour canaliser son énergie. Il s'installe ensuite aux Etats-Unis à l'âge de 15 ans, où il se forme au sein de l'équipe FactoryX Muay Thai.

Il débute sa carrière pro en 2017 et signe à l'UFC en 2020. Il a été écarté en 2022 après une période difficile avant de regagner sa place en 2024 grâce à une série d'invincibilité impressionnante.

