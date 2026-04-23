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La soirée de boxe avec Tony Yoka annulée après le contrôle positif de son adversaire

Vendredi 24 Avril 2026

La soirée de boxe avec Tony Yoka annulée après le contrôle positif de son adversaire
La soirée de boxe avec Tony Yoka annulée après le contrôle positif de son adversaire
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La réunion de boxe qui devait avoir lieu samedi avec à l'affiche Tony Yoka et Bakary Samaké a été intégralement annulée après le contrôle antidopage positif de Lawrence Okolie, qui devait affronter le champion olympique 2016, a annoncé mardi la société de promotion Queensberry.

"En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, Queensberry et DAZN ont malheureusement pris la décision d'annuler l'événement prévu ce samedi à Paris", a écrit Queensberry sur son compte Instagram.
Dans la matinée, les promoteurs avaient annoncé le contrôle positif du Britannique Lawrence Okolie.
"Hier soir, l'Association volontaire de lutte contre le dopage (VADA) a informé Queensberry que Lawrence Okolie avait été contrôlé positif à la suite d'un test antidopage effectué avant le combat prévu samedi à Paris", avaient fait savoir les promoteurs dans un communiqué.

Mardi matin, la conférence de presse prévue à Paris pour promouvoir l'événement a été annulée à la dernière minute. Les promoteurs ont étudié la possibilité de trouver un autre adversaire à Yoka sans parvenir à trouver un accord avec le diffuseur DAZN, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Le Français de 33 ans devait partager la tête d'affiche de la soirée organisée à l'Adidas Arena de Paris avec son compatriote Bakary Samaké, qui devait affronter l'Américain Ermal Hadribeaj lors d'une demi-finale mondiale WBC des super-welters.

Okolie détermine à "blanchir son nom"

Après trois défaites dévastatrices contre Martin Bakole en mai 2022, Carlos Takam en mars 2023 et Ryad Merhy en décembre 2023, Tony Yoka (15 victoires, 3 défaites) est en reconstruction et reste sur quatre victoires, la dernière -- expéditive -- contre l'Allemand Patrick Korte le 21 décembre à Lagos (Nigeria).
Le défi s'annonçait bien plus relevé contre Okolie: à 33 ans, le Britannique, qui a un temps évolué en lourds-légers où il a possédé une ceinture mondiale, affiche un palmarès de 23 victoires dont 17 avant la limite, pour une seule défaite.

Passé chez les lourds fin 2024, le Britannique y compte trois combats pour autant de victoires. Il est classé septième mondial de la catégorie par le site de référence boxrec (33e pour Yoka).
Sur Instagram, Okolie a laissé entendre que son contrôle positif serait la conséquence de la prise d'un traitement médical.

"A la suite de ma blessure au biceps l'année dernière, je me suis blessé au coude du même bras pendant ce stage. J'ai reçu des soins et nous en sommes là aujourd'hui", a-t-il expliqué.
"J'espère sincèrement que le bon sens l'emportera. Je coopérerai bien sûr pleinement avec toutes les autorités compétentes et je suis convaincu que toute enquête permettra de blanchir mon nom", a-t-il ajouté.

Libé

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Tags : adversaire, contrôle positif, soirée de boxe, Tony Yoka

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