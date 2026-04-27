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Ounahi dans le viseur du Manchester City

Lundi 27 Avril 2026

Ounahi dans le viseur du Manchester City
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Le Manchester City s’intéresse de près à l’international marocain Azzedine Ounahi, actuellement joueur du Girona FC, selon la presse espagnole.

D'après des informations révélées par l’émission sportive espagnole El Chiringuito, le club mancunien surveille attentivement les performances du Lion de l’Atlas, dont le profil suscite un intérêt marqué, rappelant que sa clause libératoire est estimée à environ 20 millions d’euros.

La direction de Manchester City envisagerait ainsi sérieusement de recruter le milieu de terrain marocain lors du prochain mercato estival, n’excluant pas d’activer cette clause afin de devancer la concurrence, précise la même source.

Cet intérêt intervient dans un contexte d’incertitude autour de l’avenir de Bernardo Silva, dont un éventuel départ est anticipé par le club anglais.
Par ailleurs, le profil d’Ounahi attire également l’attention d’autres formations européennes, notamment Atlético de Madrid ainsi que plusieurs clubs de Serie A, ajoute la même source.

Auteur d’une saison aboutie sous les couleurs de Girona, Azzedine Ounahi s’est distingué par sa qualité technique, sa vision du jeu et son apport offensif, s’imposant comme l’un des joueurs les plus en vue en Liga et une cible privilégiée pour plusieurs grands clubs européens.

Libé
Lundi 27 Avril 2026

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Tags : Manchester City, Ounahi

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