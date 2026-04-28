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Othmane El Goumri remporte le marathon de Hambourg

Mardi 28 Avril 2026

Othmane El Goumri remporte le marathon de Hambourg
Othmane El Goumri remporte le marathon de Hambourg
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L'athlète marocain Othmane El Goumri a remporté dimanche la 40e édition du marathon de Hamburg, pour devenir le premier Marocain à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve.
El Goumri (33 ans) a creusé l’écart à environ deux kilomètres de l’arrivée pour s’imposer en 2:04:24, devant l’Allemand Samuel Fitwi, deuxième en 2:04:45.

Le Kényan Kennedy Kimutai a complété le podium en 2:04:56, tandis qu’un autre Marocain, Mohamed Reda El Aaraby, a terminé à la 6e place en 2:05:18.
Selon les organisateurs, cette édition a établi un record de participation, avec 46.000 inscriptions toutes épreuves confondues, dont 20.000 pour le marathon. Sur environ 16.000 coureurs au départ, près de 15.500 ont franchi la ligne d’arrivée.

Chez les dames, la Kényane Brillian Jepkorir Kipkoech a établi un nouveau record du parcours en 2:17:05.
Organisé chaque année depuis 1986, le "Haspa marathon Hamburg", bien qu'il ne figure pas parmi les marathons majeurs, comme ceux de Londres, Berlin, New York ou Sidney, reste une des principales épreuves de course sur route en Allemagne et en Europe. Disputé sur un parcours longeant notamment l’Elbe et l’Alster, il attire chaque année des dizaines de milliers de participants et de nombreux spectateurs.
 

Libé

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Tags : marathon de Hambourg, Othmane El Goumri

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