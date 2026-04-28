16ème édition de la Course féminine de la victoire : Plus de 12.000 participantes

La 16ème édition de la Course féminine de la victoire, organisée dimanche à Rabat par l’Association «Femme, Réalisations et Valeurs» sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu la participation de plus de 12.000 femmes de tous âges.



Cette édition s’est distinguée par une participation importante de Marocaines résidant à l’étranger et d’étudiantes africaines, ainsi que par la présence remarquable des associations de Special Olympics Maroc et de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds et malentendants.



Dans une déclaration à la presse, Nezha Bidouane, présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous, a exprimé sa grande satisfaction quant à la forte participation enregistrée lors de cette édition, notamment de la part des jeunes femmes.

Elle s’est également réjouie de l’ambiance exceptionnelle qui a marqué le déroulement de la course, disputée sur un parcours particulièrement agréable, passant par plusieurs monuments historiques dont regorge la capitale du Royaume, la Ville Lumière.



Mme Bidouane a, en outre, salué la participation importante des Marocaines résidant à l’étranger, soulignant que l’objectif de la Fédération est de contribuer à la diffusion de la culture sportive et à la promotion d’une pratique sportive saine.

A noter que la 16ème édition de la Course féminine de la victoire constitue la troisième étape des «Foulées féminines de la victoire» au titre de la saison sportive 2025-2026, après celles de Médiouna (4 avril) et de Zagora (11 avril).



Depuis sa création en 2005, l’Association « Femme, Réalisations et Valeurs » œuvre à faire du sport un levier de promotion sociale, un outil de motivation et de diffusion de la culture sportive, tout en contribuant à l’ancrage de valeurs sociales, éducatives et citoyennes.

