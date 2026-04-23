Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de la Renaissance Zemamra chez l'Olympic Safi

Nul blanc entre l'AS FAR et la RS Berkane

Jeudi 23 Avril 2026

Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de la Renaissance Zemamra chez l'Olympic Safi
Autres articles
La Renaissance de Zemamra s’est largement imposée sur la pelouse de l’Olympic de Safi (3-1), en match de mise à jour de la 12è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé mercredi au Stade El Massira.
El Yazid Faffa a offert les trois points aux visiteurs en inscrivant un triplé (18è, 58è et 72è). Anas Soufeir a réduit le score pour les locaux à la 90è minute du jeu.

Grâce à cette victoire, la RCAZ grimpe à la 9è position avec 16 points, à égalité avec l’Olympique Dcheira et le Kawkab de Marrakech. En revanche, l’OCS occupe la 14è place avec 11 unités.
Le dernier match de mise à jour de cette 12è journée opposera, dans la soirée à Rabat, l'AS FAR à la Renaissance de Berkane.

L'AS FAR a, pour sa part, concédé un nul blanc à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, également en match de mise à jour de la 12è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé, mercredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Après ce nul, les Militaires remontent à hauteur du Maghreb de Fès en tête du classement avec 31 points, alors que la RSB s'empare de la la 5è position avec 27 unités devant le COD Meknès (6è/26 pts).
Plus tôt dans la soirée, la Renaissance de Zemamra s’était largement imposée sur la pelouse de l’Olympic de Safi (3-1) au Stade El Massira.

Grâce à cette victoire, la RCAZ grimpe à la 9è position avec 16 points, à égalité avec l’Olympique Dcheira et le Kawkab de Marrakech. En revanche, l’OCS occupe la 14è place avec 11 unités.

Libé

Lu 217 fois

Tags : AS FAR, Botola Pro D1 "Inwi", Olympic Safi, Renaissance Zemamra, RS Berkane

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication