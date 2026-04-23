Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de la Renaissance Zemamra chez l'Olympic Safi

La Renaissance de Zemamra s’est largement imposée sur la pelouse de l’Olympic de Safi (3-1), en match de mise à jour de la 12è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé mercredi au Stade El Massira.

El Yazid Faffa a offert les trois points aux visiteurs en inscrivant un triplé (18è, 58è et 72è). Anas Soufeir a réduit le score pour les locaux à la 90è minute du jeu.



Grâce à cette victoire, la RCAZ grimpe à la 9è position avec 16 points, à égalité avec l’Olympique Dcheira et le Kawkab de Marrakech. En revanche, l’OCS occupe la 14è place avec 11 unités.

Le dernier match de mise à jour de cette 12è journée opposera, dans la soirée à Rabat, l'AS FAR à la Renaissance de Berkane.



L'AS FAR a, pour sa part, concédé un nul blanc à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, également en match de mise à jour de la 12è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé, mercredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.



Après ce nul, les Militaires remontent à hauteur du Maghreb de Fès en tête du classement avec 31 points, alors que la RSB s'empare de la la 5è position avec 27 unités devant le COD Meknès (6è/26 pts).

Plus tôt dans la soirée, la Renaissance de Zemamra s’était largement imposée sur la pelouse de l’Olympic de Safi (3-1) au Stade El Massira.



Grâce à cette victoire, la RCAZ grimpe à la 9è position avec 16 points, à égalité avec l’Olympique Dcheira et le Kawkab de Marrakech. En revanche, l’OCS occupe la 14è place avec 11 unités.