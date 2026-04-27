Le Real Madrid accroché par le Betis et fragilise ses chances dans la course au titre

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Le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Real Betis (1-1), concédant l’égalisation dans les dernières secondes d’un match qui compromet davantage ses chances dans la course au titre face au FC Barcelona.
Rejoints sur l’ultime action de la rencontre, conclue par Héctor Bellerín (90e+4), les Madrilènes (2es, 74 points) offrent au Barça (1er, 82 points) l’opportunité de creuser un écart décisif en tête du championnat en cas de succès samedi à Getafe.
Le Real avait pourtant ouvert le score dès la 17e minute grâce à Vinícius Júnior, sans toutefois parvenir à se mettre à l’abri, s’en remettant notamment aux interventions décisives de son gardien Andriy Lunin pour préserver son avantage.
Rejoints sur l’ultime action de la rencontre, conclue par Héctor Bellerín (90e+4), les Madrilènes (2es, 74 points) offrent au Barça (1er, 82 points) l’opportunité de creuser un écart décisif en tête du championnat en cas de succès samedi à Getafe.
Le Real avait pourtant ouvert le score dès la 17e minute grâce à Vinícius Júnior, sans toutefois parvenir à se mettre à l’abri, s’en remettant notamment aux interventions décisives de son gardien Andriy Lunin pour préserver son avantage.