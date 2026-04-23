Liga : Le Barça bat Celta Vigo et maintient son avance sur le Real

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Le FC Barcelone, leader de la Liga, s’est imposé sur la plus petite des marges face au Celta Vigo (1-0), conservant ainsi son avance de neuf points sur le Real Madrid à six journées de la fin du championnat.
L’international espagnol Lamine Yamal a dû quitter la pelouse en raison d’une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue juste après avoir transformé le penalty décisif (40e).
Outre le jeune attaquant, le latéral João Cancelo a également été contraint de céder sa place dès la 23e minute, en raison de problèmes physiques.
L’international espagnol Lamine Yamal a dû quitter la pelouse en raison d’une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue juste après avoir transformé le penalty décisif (40e).
Outre le jeune attaquant, le latéral João Cancelo a également été contraint de céder sa place dès la 23e minute, en raison de problèmes physiques.