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Liga : Le Barça bat Celta Vigo et maintient son avance sur le Real

Jeudi 23 Avril 2026

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Le FC Barcelone, leader de la Liga, s’est imposé sur la plus petite des marges face au Celta Vigo (1-0), conservant ainsi son avance de neuf points sur le Real Madrid à six journées de la fin du championnat.

L’international espagnol Lamine Yamal a dû quitter la pelouse en raison d’une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue juste après avoir transformé le penalty décisif (40e).
Outre le jeune attaquant, le latéral João Cancelo a également été contraint de céder sa place dès la 23e minute, en raison de problèmes physiques.
 

Libé

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Tags : Barça, Celta Vigo, Liga, Real

International

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