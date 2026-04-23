Liga : Le Barça bat Celta Vigo et maintient son avance sur le Real

Le FC Barcelone, leader de la Liga, s’est imposé sur la plus petite des marges face au Celta Vigo (1-0), conservant ainsi son avance de neuf points sur le Real Madrid à six journées de la fin du championnat.



L’international espagnol Lamine Yamal a dû quitter la pelouse en raison d’une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue juste après avoir transformé le penalty décisif (40e).

Outre le jeune attaquant, le latéral João Cancelo a également été contraint de céder sa place dès la 23e minute, en raison de problèmes physiques.

